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Бывшего замсекретаря СНБО Сивковича будут судить за разгон Студенческого Майдана

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Сивковича обвинят в силовом разгоне митинга студентов в 2013 году
Сивковича обвинят в силовом разгоне митинга студентов в 2013 году
Скриншот: СПЕЦКОР | Новини 2+2 / YouTube

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимира Сивковича за организацию разгона Студенческого Майдана в 2013 году. Об этом сообщило Госбюро расследований.

В ГБР установили, что по указанию Сивковича в ночь с 29-е на 30 ноября 2013 года начальник главного управления столичной милиции отдал приказ о насильственном разгоне мирной акции протеста – Студенческого Майдана в центре Киева.

"В ходе срочного ночного совещания в кабинете начальника Главного управления столичной милиции под руководством заместителя секретаря СНБО был отдан заведомо преступный приказ. Он, в частности, предусматривал привлечение спецподразделения "Беркут" для применения силы к митингующим. "Зачистка" Майдана Незалежности от патриотической молодежи должна была происходить под предлогом обеспечения якобы установления новогодней елки", – отметили в ведомстве.

Действия Сивковича квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (организация незаконного препятствования должностным лицом проведению митингов и организация превышения власти работниками правоохранительных органов с применением физического насилия).

Экс-чиновнику заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Поскольку Сивкович скрывается на территории РФ, досудебное расследование в отношении него будет проводиться заочно.

Контекст:

Сивкович был замсекретаря СНБО с октября 2010 года по декабрь 2013-го. После победы Евромайдана он живет в России.

В ночь на 30 ноября 2013 года "Беркут" жестоко разогнал митинг молодежи в поддержку курса евроинтеграции на Майдане Незалежности в Киеве.

Впоследствии 1 декабря 2013 года на акцию протеста в центре Киеве вышли, по различным данным, от 500 до 1,6 млн человекПосле этого в Украине начались массовые протесты, получившие название Революция достоинства и приведшие в феврале 2014 года к смене власти.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Евромайдан, Беркут, СНБО, Майдан, Владимир Сивкович, евроинтеграция, молодежь, акции, расследование, Революция достоинства, насилие, акции протеста, ГБР
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