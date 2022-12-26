Бывшего замсекретаря СНБО Сивковича будут судить за разгон Студенческого Майдана

Сивковича обвинят в силовом разгоне митинга студентов в 2013 году Скриншот: СПЕЦКОР | Новини 2+2 / YouTube

В ГБР установили, что по указанию Сивковича в ночь с 29-е на 30 ноября 2013 года начальник главного управления столичной милиции отдал приказ о насильственном разгоне мирной акции протеста – Студенческого Майдана в центре Киева.

"В ходе срочного ночного совещания в кабинете начальника Главного управления столичной милиции под руководством заместителя секретаря СНБО был отдан заведомо преступный приказ. Он, в частности, предусматривал привлечение спецподразделения "Беркут" для применения силы к митингующим. "Зачистка" Майдана Незалежности от патриотической молодежи должна была происходить под предлогом обеспечения якобы установления новогодней елки", – отметили в ведомстве.

Действия Сивковича квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (организация незаконного препятствования должностным лицом проведению митингов и организация превышения власти работниками правоохранительных органов с применением физического насилия).

Экс-чиновнику заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Поскольку Сивкович скрывается на территории РФ, досудебное расследование в отношении него будет проводиться заочно.