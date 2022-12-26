Бывшего замсекретаря СНБО Сивковича будут судить за разгон Студенческого Майдана

В ГБР установили, что по указанию Сивковича в ночь с 29-е на 30 ноября 2013 года начальник главного управления столичной милиции отдал приказ о насильственном разгоне мирной акции протеста – Студенческого Майдана в центре Киева.
"В ходе срочного ночного совещания в кабинете начальника Главного управления столичной милиции под руководством заместителя секретаря СНБО был отдан заведомо преступный приказ. Он, в частности, предусматривал привлечение спецподразделения "Беркут" для применения силы к митингующим. "Зачистка" Майдана Незалежности от патриотической молодежи должна была происходить под предлогом обеспечения якобы установления новогодней елки", – отметили в ведомстве.
Действия Сивковича квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (организация незаконного препятствования должностным лицом проведению митингов и организация превышения власти работниками правоохранительных органов с применением физического насилия).
Экс-чиновнику заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Поскольку Сивкович скрывается на территории РФ, досудебное расследование в отношении него будет проводиться заочно.
Сивкович был замсекретаря СНБО с октября 2010 года по декабрь 2013-го. После победы Евромайдана он живет в России.
В ночь на 30 ноября 2013 года "Беркут" жестоко разогнал митинг молодежи в поддержку курса евроинтеграции на Майдане Незалежности в Киеве.
Впоследствии 1 декабря 2013 года на акцию протеста в центре Киеве вышли, по различным данным, от 500 до 1,6 млн человек. После этого в Украине начались массовые протесты, получившие название Революция достоинства и приведшие в феврале 2014 года к смене власти.