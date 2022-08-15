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ГБР завершило расследование в отношении организатора разгона студентов на Майдане в 2013 году

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В ночь на 30 ноября 2013 года "Беркут" жестоко разогнал митинг молодежи в поддержку курса евроинтеграции на Майдане Незалежности в Киеве
В ночь на 30 ноября 2013 года "Беркут" жестоко разогнал митинг молодежи в поддержку курса евроинтеграции на Майдане Незалежности в Киеве
Фото: EPA

Сотрудники Госбюро расследований завершили специальное досудебное расследование в отношении бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Сивковича. Его подозревают в организации разгона митинга студентов на Майдане в 2013 году, отмечает пресс-служба ГБР.

В ведомстве называют Сивковича вдохновителем и организатором силового разгона студентов на Майдане Незалежности в Киеве в ночь на 30 ноября 2013 года.

Следствие установило, что он вступил в сговор с бывшим главой Киевской городской государственной администрации и повлиял на начальника Главного управления Министерства внутренних дел Украины в его же кабинете.

По версии ГБР, Сивкович уговорил правоохранителя отдать приказ сотрудникам милиции об освобождении силовым методом Майдана Незалежности от протестующих.

В результате сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск МВД Украины причинили телесные повреждения разной степени тяжести 85 гражданам. Около 300 участников собрания были вытеснены от Монумента Независимости и памятника основателям Киева за пределы площади по улицам Институтская, Архитектора Городецкого и Крещатик. При этом правоохранители превысили служебные полномочия, применили насилие, использовали специальные средства.

Сивкович подозревается в организации незаконного препятствования должностным лицом проведению митингов и организации превышения власти работниками правоохранительных органов с применением физического насилия (ч. 3 ст. 27, ст. 340 и ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

10 июня 2020 года Владимир Сивкович был объявлен в международный розыск.

Контекст:

В ночь на 30 ноября 2013 года "Беркут" жестоко разогнал митинг молодежи в поддержку курса евроинтеграции на Майдане Незалежности в Киеве.

Впоследствии 1 декабря 2013 года на акцию протеста в центре Киеве вышли, по различным данным, от 500 до 1,6 млн человекПосле этого в Украине начались массовые протесты, получившие название Революция достоинства и приведшие в феврале 2014 года к смене власти.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Евромайдан, Украина, протесты, Владимир Сивкович, митинг, расследование, студенты, ГБР
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