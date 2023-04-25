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Суд арестовал активы жены Медведчука в Запорожском заводе ферросплавов более чем на 1 млрд грн – СБУ

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В СБУ уточнили, что на сегодняшний день в Украине арестовано имущество Марченко на общую сумму более 6 млрд грн
В СБУ уточнили, что на сегодняшний день в Украине арестовано имущество Марченко на общую сумму более 6 млрд грн
Фото: oksana.marchenko.official / Instagram

По материалам Службы безопасности Украины суд арестовал корпоративные права жены бывшего народного депутата, лидера запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксаны Марченко в Запорожском заводе ферросплавов более чем на 1 млрд грн. Об этом 25 апреля в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

В спецслужбе подчеркнули, что Запорожский завод ферросплавов является монопольным производителем металлического марганца в Украине и входит в список крупнейших металлургических компаний в Европе.

"Решение суда касается 13,7% акций предприятия, которыми супруга Медведчука владеет через четыре офшорные компании… Арест активов обезопасит их от продажи или перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства", – отметили в СБУ.

В спецслужбе уточнили, что на сегодняшний день в Украине арестовано имущество Марченко на общую сумму более 6 млрд грн.

Контекст:

Марченко с 2010-го по 2017 год вела шоу "Х-фактор" на украинском телеканале СТБ. Телеведущая покинула Украину еще до полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ. 15 апреля она дала пресс-конференцию в Москве.

Марченко и Медведчук находятся в санкционном списке Совета нацбезопасности и обороны Украины. Санкции против них ввели в феврале 2021 года. Издание ZN.UA со ссылкой на источники в СНБО сообщало, что Марченко попала в санкционный список из-за того, что является собственницей Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области.

В конце февраля этого года по материалам СБУ суд арестовал имущество Марченко более чем на 5,6 млрд грн, а в марте – наложил арест на ее "скрытые" активы на сумму 440 млн грн. В апреле арестовали земельные участки Марченко во Львовской области на 17,5 млн грн.

В Украине Медведчука подозревают в госизмене и пособничестве терроризму, он с апреля 2022 года находился под арестом. В сентябре Медведчук был передан России в рамках большого обмена пленными. В январе 2023 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лишил Медведчука украинского гражданства.

11 апреля стало известно, что СБУ объявила Марченко в розыск.

Марченко и Медведчук – кумовья президента России Владимира Путина. Он крестил их дочь Дарью.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: СБУ, Украина, Виктор Медведчук, арест, металлургия, спецслужбы, ферросплавы, Оксана Марченко, суд
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