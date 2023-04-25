Суд арестовал активы жены Медведчука в Запорожском заводе ферросплавов более чем на 1 млрд грн – СБУ

В СБУ уточнили, что на сегодняшний день в Украине арестовано имущество Марченко на общую сумму более 6 млрд грн Фото: oksana.marchenko.official / Instagram

В спецслужбе подчеркнули, что Запорожский завод ферросплавов является монопольным производителем металлического марганца в Украине и входит в список крупнейших металлургических компаний в Европе.

"Решение суда касается 13,7% акций предприятия, которыми супруга Медведчука владеет через четыре офшорные компании… Арест активов обезопасит их от продажи или перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства", – отметили в СБУ.

В спецслужбе уточнили, что на сегодняшний день в Украине арестовано имущество Марченко на общую сумму более 6 млрд грн.