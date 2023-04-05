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Во Львовской области арестованы земельные участки жены Медведчука на 17,5 млн грн – СБУ

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Марченко покинула Украину еще до полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ
Марченко покинула Украину еще до полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ
Фото: Оксана Марченко.Оfficial FanPage / Facebook

По материалам Службы безопасности Украины суд наложил арест на два земельных участка с объектами недвижимости, которые незаконно находились в собственности жены бывшего народного депутата, лидера запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Об этом 5 апреля в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

Общая стоимость арестованного имущества составляет около 17,5 млн грн.

"Эти наделы расположены в одном из самых престижных туристических районов Львовской области. Там жена Медведчука организовала нелегальное строительство гостиничного комплекса. Установлено, что соответствующие земельные площади Марченко получила в результате незаконной сделки с недвижимым имуществом", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, к противоправной деятельности причастен также бывший руководитель районного отдела земельных ресурсов. В течение 2004–2010 годов он вносил недостоверные сведения в отчетную документацию для выдачи государственных актов о праве собственности на землю в пользу Марченко.

Чиновнику уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Материалы дела направлены в суд.

В спецслужбе отметили, что в августе прошлого года во Львовской области СБУ инициировала арест трех земельных участков, которыми незаконно владела Марченко.

Контекст:

Марченко с 2010-го по 2017 год вела шоу "Х-фактор" на украинском телеканале СТБ. Телеведущая покинула Украину еще до полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ. 15 апреля она дала пресс-конференцию в Москве.

Марченко и Медведчук находятся в санкционном списке Совета нацбезопасности и обороны Украины. Санкции против них ввели в феврале 2021 года. Издание ZN.UA со ссылкой на источники в СНБО сообщало, что Марченко попала в санкционный список из-за того, что является собственницей Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области.

В конце февраля этого года по материалам СБУ суд арестовал имущество Марченко более чем на 5,6 млрд грн, а в марте – наложил арест на ее "скрытые" активы на сумму 440 млн грн.

В Украине Медведчука подозревают в госизмене и пособничестве терроризму, он с апреля 2022 года находился под арестом. В сентябре Медведчук был передан России в рамках большого обмена пленными. В январе 2023 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лишил Медведчука украинского гражданства.

Марченко и Медведчук – кумовья президента России Владимира Путина. Он крестил их дочь Дарью.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Виктор Медведчук, санкции, строительство, спецслужбы, Оксана Марченко
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