Во Львовской области арестованы земельные участки жены Медведчука на 17,5 млн грн – СБУ

Общая стоимость арестованного имущества составляет около 17,5 млн грн.

"Эти наделы расположены в одном из самых престижных туристических районов Львовской области. Там жена Медведчука организовала нелегальное строительство гостиничного комплекса. Установлено, что соответствующие земельные площади Марченко получила в результате незаконной сделки с недвижимым имуществом", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, к противоправной деятельности причастен также бывший руководитель районного отдела земельных ресурсов. В течение 2004–2010 годов он вносил недостоверные сведения в отчетную документацию для выдачи государственных актов о праве собственности на землю в пользу Марченко.

Чиновнику уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Материалы дела направлены в суд.

В спецслужбе отметили, что в августе прошлого года во Львовской области СБУ инициировала арест трех земельных участков, которыми незаконно владела Марченко.