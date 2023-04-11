Жену Медведчука Марченко объявили в розыск

Датой исчезновения Марченко указана 24 марта 2023 года. Ее объявило в розыск Главное управление СБУ в Ивано-Франковской области.

На сайте МВД уточняется, что Марченко обвиняют по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя) Уголовного кодекса Украины. Также указано, что она скрывается от органов досудебного расследования.

Контекст:

Марченко с 2010-го по 2017 год вела шоу "Х-фактор" на украинском телеканале СТБ. Телеведущая покинула Украину еще до полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ. 15 апреля она дала пресс-конференцию в Москве.

Марченко и Медведчук находятся в санкционном списке Совета нацбезопасности и обороны Украины. Санкции против них ввели в феврале 2021 года. Издание ZN.UA со ссылкой на источники в СНБО сообщало, что Марченко попала в санкционный список из-за того, что является собственницей Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области.

В конце февраля этого года по материалам СБУ суд арестовал имущество Марченко более чем на 5,6 млрд грн, а в марте – наложил арест на ее "скрытые" активы на сумму 440 млн грн. В апреле арестовали земельные участки Марченко во Львовской области на 17,5 млн грн.