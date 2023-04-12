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Великобритания наложила санкции на жену Медведчука, а также семьи и компании российских олигархов

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Марченко внесена в санкционный список за связь с Медведчуком
Марченко внесена в санкционный список за связь с Медведчуком
Фото: Оксана Марченко.Оfficial FanPage / Facebook

Великобритания наложила санкции на жену бывшего народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также родственников и бизнес нескольких российских олигархов. Об этом 12 апреля сообщает сайт британского Казначейства.

Отмечается, что финансовые санкции применены "в дополнение к замораживанию активов в отношении Оксаны Михайловны Марченко, которая связана с лицом, участвующим или участвовавшим в дестабилизации Украины или подрыве либо угрозе территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины, а именно с Медведчуком Виктором Владимировичем".

Кроме того, под ограничения попал холдинг USM бизнесмена Алишера Усманова. По мнению британских властей, он поддерживает правительство РФ и участвует в извлечении выгоды от его работы, а также ведет бизнес в стратегических отраслях экономики РФ: добывающей отрасли и цифровых технологиях.

Одновременно под британские санкции попали жена основателя АФК "Система" Владимира Евтушенкова Наталья Евтушенкова и его дети Феликс и Татьяна, а также дочь члена Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова Гульнара Керимова.

11 апреля Служба безопасности Украины объявила Марченко в розыск. Ее обвиняют по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя) Уголовного кодекса Украины. Датой исчезновения Марченко указано 24 марта 2023 года.

Контекст:

Марченко с 2010-го по 2017 год вела шоу "Х-фактор" на украинском телеканале СТБ. Телеведущая покинула Украину еще до полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ. 15 апреля она дала пресс-конференцию в Москве.

Марченко и Медведчук находятся в санкционном списке Совета нацбезопасности и обороны Украины. Санкции против них ввели в феврале 2021 года. Издание ZN.UA со ссылкой на источники в СНБО сообщало, что Марченко попала в санкционный список из-за того, что является собственницей Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области.

В конце февраля этого года по материалам СБУ суд арестовал имущество Марченко более чем на 5,6 млрд грн, а в марте наложил арест на ее "скрытые" активы на сумму 440 млн грн. В апреле арестовали земельные участки Марченко во Львовской области на 17,5 млн грн.

Теги: Виктор Медведчук, Великобритания, санкции, Владимир Евтушенков, Алишер Усманов, Оксана Марченко, Сулейман Керимов
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