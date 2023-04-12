Великобритания наложила санкции на жену Медведчука, а также семьи и компании российских олигархов

Отмечается, что финансовые санкции применены "в дополнение к замораживанию активов в отношении Оксаны Михайловны Марченко, которая связана с лицом, участвующим или участвовавшим в дестабилизации Украины или подрыве либо угрозе территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины, а именно с Медведчуком Виктором Владимировичем".

Кроме того, под ограничения попал холдинг USM бизнесмена Алишера Усманова. По мнению британских властей, он поддерживает правительство РФ и участвует в извлечении выгоды от его работы, а также ведет бизнес в стратегических отраслях экономики РФ: добывающей отрасли и цифровых технологиях.

Одновременно под британские санкции попали жена основателя АФК "Система" Владимира Евтушенкова Наталья Евтушенкова и его дети Феликс и Татьяна, а также дочь члена Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова Гульнара Керимова.

11 апреля Служба безопасности Украины объявила Марченко в розыск. Ее обвиняют по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя) Уголовного кодекса Украины. Датой исчезновения Марченко указано 24 марта 2023 года.