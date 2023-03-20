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Данилов: Медведчук – вековая травма Путина

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По данным СМИ, после захвата Украины Медведчук должен был стать "и.о. президента"
По данным СМИ, после захвата Украины Медведчук должен был стать "и.о. президента"
Фото: pravda.com.ua

Бывший народный депутат Украины от запрещенной партии ОПЗЖ Виктор Медведчук является "травмой" для президента России Владимира Путина. Такое мнение секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выразил агентству "Интерфакс-Украина" в интервью, опубликованном 20 марта.

Журналист спрашивал у Данилова, является ли Медведчук "отыгранной картой".

"Это вековая травма Путина. Это совершенно неподъемная история. Его время истекло 24 февраля (в этот день в 2022 году Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. – "ГОРДОН"). И все, что осталось от ОПЗЖ – это уже нерабочая конструкция", – ответил секретарь СНБО.

Он также назвал завершившими "игру" представителей команды беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича Сергея Арбузова и Андрея Клюева.

Медведчук является кумом Путина. По данным СМИ, в случае захвата российскими войсками Украины Медведчук рассматривался Москвой как одна из кандидатур на должность "руководителя" оккупированной страны. В частности, Медведчук по этому плану должен был занять место спикера Верховной Рады и стать "и.о. президента".

Контекст:

В феврале 2021 года СНБО ввел санкции против тогда еще нардепов от ОПЗЖ Тараса Козака, Медведчука и принадлежащих им и их семьям компаний. Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма

11 мая на тот момент генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ секретных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Подозрение Козаку не вручали лично – он, по данным СБУ, уехал из Украины. 20 мая СБУ объявила Козака в розыск, Печерский районный суд Киева разрешил его задержание.

Медведчук находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года. 27 февраля 2022 года, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, Медведчук сбежал. 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала Медведчука, когда он пытался покинуть пределы Украины. 16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога.

В сентябре Медведчук был передан России в рамках большого обмена пленными. В январе 2023 года стало известно, что Зеленский лишил Медведчука и Козака украинского гражданства.

После этого Медведчук и Козак лишились мандатов Верховной Рады.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Владимир Путин, Виктор Медведчук, Алексей Данилов
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