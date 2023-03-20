Данилов: Медведчук – вековая травма Путина

По данным СМИ, после захвата Украины Медведчук должен был стать "и.о. президента" Фото: pravda.com.ua

Журналист спрашивал у Данилова, является ли Медведчук "отыгранной картой".

"Это вековая травма Путина. Это совершенно неподъемная история. Его время истекло 24 февраля (в этот день в 2022 году Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. – "ГОРДОН"). И все, что осталось от ОПЗЖ – это уже нерабочая конструкция", – ответил секретарь СНБО.

Он также назвал завершившими "игру" представителей команды беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича Сергея Арбузова и Андрея Клюева.

Медведчук является кумом Путина. По данным СМИ, в случае захвата российскими войсками Украины Медведчук рассматривался Москвой как одна из кандидатур на должность "руководителя" оккупированной страны. В частности, Медведчук по этому плану должен был занять место спикера Верховной Рады и стать "и.о. президента".