После расследования об имуществе Медведчука и Козака, записанном на львовянку, суд его арестовал – Bihus.info

Решение суд принял через три дня после публикации расследования, отметили в Bihus.info Фото: pixabay.com

Журналисты отмечают, что определение суда датировано 2 марта, то есть на третий день после выхода расследования Bihus.info, посвященного переписанному на Куць бизнесу попавших под украинские санкции Медведчука и Козака.

"Речь идет о компаниях "Истбуд" и "Таун Ленд Компани", в которых доля Куць составляет 55%. Первая компания является владелицей почти гектара земли на бульваре Дружбы Народов в Киеве. [...] Примерная рыночная стоимость участка – около 160 млн грн. "Таун Ленд Компани" является заказчиком строительства возводимого в Киеве жилого комплекса "Поэтика" на [улице] Дегтяревской и, поскольку работы еще не завершены, пока значится владелицей ряда объектов незавершенного строительства", – пишут они.

В расследовании, которое было опубликовано 27 февраля, говорилось, что "женщина признала, что не является реальной владелицей киевских компаний, а, работая на предприятии брата Козака, просто подписала доверенность". Куць заявила, что "не получала и не получает никаких средств от деятельности этих фирм и охотно избавилась бы от этих активов "прямо сегодня".