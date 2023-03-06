После расследования об имуществе Медведчука и Козака, записанном на львовянку, суд его арестовал – Bihus.info

Журналисты отмечают, что определение суда датировано 2 марта, то есть на третий день после выхода расследования Bihus.info, посвященного переписанному на Куць бизнесу попавших под украинские санкции Медведчука и Козака.
"Речь идет о компаниях "Истбуд" и "Таун Ленд Компани", в которых доля Куць составляет 55%. Первая компания является владелицей почти гектара земли на бульваре Дружбы Народов в Киеве. [...] Примерная рыночная стоимость участка – около 160 млн грн. "Таун Ленд Компани" является заказчиком строительства возводимого в Киеве жилого комплекса "Поэтика" на [улице] Дегтяревской и, поскольку работы еще не завершены, пока значится владелицей ряда объектов незавершенного строительства", – пишут они.
В расследовании, которое было опубликовано 27 февраля, говорилось, что "женщина признала, что не является реальной владелицей киевских компаний, а, работая на предприятии брата Козака, просто подписала доверенность". Куць заявила, что "не получала и не получает никаких средств от деятельности этих фирм и охотно избавилась бы от этих активов "прямо сегодня".
В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против нардепов Козака, Медведчука и принадлежащих им и их семьям компаний. Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма.
11 мая на тот момент генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.
В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ секретных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.
Подозрение Козаку не вручали лично – он, по данным СБУ, уехал из Украины. 20 мая СБУ объявила Козака в розыск, Печерский районный суд Киева разрешил его задержание.
Медведчук находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года. 27 февраля 2022 года, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, Медведчук сбежал. 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала Медведчука, когда он пытался покинуть пределы Украины. 16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога.
В сентябре Медведчук был передан России в рамках большого обмена пленными. В январе 2023 года стало известно, что Зеленский лишил Медведчука украинского гражданства.