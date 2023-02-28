Медведчук и Козак записали часть своего киевского бизнеса на пенсионерку из Львова – Bihus.info

Журналисты отметили, что на Куць оформили ряд фирм, которые "владеют дорогой землей и недвижимостью в Киеве".

"Компании, в которых Куць числится владелицей самых больших долей, оказались связаны со строительным бизнесом избранного от ОПЗЖ нардепа Вадима Столара. Часть в бизнесе Столара, по информации журналистов Bihus.info, в 2020-м приобрели Виктор Медведчук и [...] Тарас Козак. Непосредственно Медведчук и Козак среди официальных партнеров Столара так и не появились, но именно тогда совладелицей упомянутых компаний стала Ольга Куць", – говорится в материале.

Расследователи пообщались с львовянкой – и "выяснилось, что раньше она работала в нескольких львовских фирмах, связанных с семьей Тараса Козака".

"Более того, женщина признала, что не является реальной владелицей киевских компаний, а работая на предприятии брата Козака, просто подписала доверенность. Также Куць заявила, что не получала и не получает никаких средств от деятельности этих фирм и охотно избавилась бы от этих активов "прямо сегодня", – пишет Bihus.info.

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Видео: BIHUS Info / YouTube

Медведчук и Козак находятся за пределами Украины.