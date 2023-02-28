Медведчук и Козак записали часть своего киевского бизнеса на пенсионерку из Львова – Bihus.info

Журналисты отметили, что на Куць оформили ряд фирм, которые "владеют дорогой землей и недвижимостью в Киеве".
"Компании, в которых Куць числится владелицей самых больших долей, оказались связаны со строительным бизнесом избранного от ОПЗЖ нардепа Вадима Столара. Часть в бизнесе Столара, по информации журналистов Bihus.info, в 2020-м приобрели Виктор Медведчук и [...] Тарас Козак. Непосредственно Медведчук и Козак среди официальных партнеров Столара так и не появились, но именно тогда совладелицей упомянутых компаний стала Ольга Куць", – говорится в материале.
Расследователи пообщались с львовянкой – и "выяснилось, что раньше она работала в нескольких львовских фирмах, связанных с семьей Тараса Козака".
"Более того, женщина признала, что не является реальной владелицей киевских компаний, а работая на предприятии брата Козака, просто подписала доверенность. Также Куць заявила, что не получала и не получает никаких средств от деятельности этих фирм и охотно избавилась бы от этих активов "прямо сегодня", – пишет Bihus.info.
Медведчук и Козак находятся за пределами Украины.
В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против нардепов Козака, Медведчука и принадлежащих им и их семьям компаний. Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма.
11 мая на тот момент генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.
В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ секретных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.
Подозрение Козаку не вручали лично – он, по данным СБУ, уехал из Украины. 20 мая СБУ объявила Козака в розыск, Печерский районный суд Киева разрешил его задержание.
Медведчук находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года. 27 февраля 2022 года, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, Медведчук сбежал. 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала Медведчука, когда он пытался покинуть пределы Украины. 16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога.
В сентябре Медведчук был передан России в рамках большого обмена пленными. В январе 2023 года стало известно, что Зеленский лишил Медведчука украинского гражданства.