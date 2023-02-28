ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Медведчук и Козак записали часть своего киевского бизнеса на пенсионерку из Львова – Bihus.info

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Журналисты связали львовянку с бизнесом нардепа Столара
Журналисты связали львовянку с бизнесом нардепа Столара
Скриншот: BIHUS Info / YouTube

Бывшие народные депутаты Украины от запрещенной ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак, которые попали в украинский санкционный список, переписали часть своего бизнеса на 62-летнюю жительницу Львова Ольгу Куць. Об этом говорится в сюжете Bihus.info, опубликованном 27 февраля.

Журналисты отметили, что на Куць оформили ряд фирм, которые "владеют дорогой землей и недвижимостью в Киеве".

"Компании, в которых Куць числится владелицей самых больших долей, оказались связаны со строительным бизнесом избранного от ОПЗЖ нардепа Вадима Столара. Часть в бизнесе Столара, по информации журналистов Bihus.info, в 2020-м приобрели Виктор Медведчук и [...] Тарас Козак. Непосредственно Медведчук и Козак среди официальных партнеров Столара так и не появились, но именно тогда совладелицей упомянутых компаний стала Ольга Куць", – говорится в материале.

Расследователи пообщались с львовянкой – и "выяснилось, что раньше она работала в нескольких львовских фирмах, связанных с семьей Тараса Козака".

"Более того, женщина признала, что не является реальной владелицей киевских компаний, а работая на предприятии брата Козака, просто подписала доверенность. Также Куць заявила, что не получала и не получает никаких средств от деятельности этих фирм и охотно избавилась бы от этих активов "прямо сегодня", – пишет Bihus.info.

ВИДЕО
Видео: BIHUS Info / YouTube

Медведчук и Козак находятся за пределами Украины.

Контекст:

В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против нардепов Козака, Медведчука и принадлежащих им и их семьям компаний. Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма

11 мая на тот момент генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ секретных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Подозрение Козаку не вручали лично – он, по данным СБУ, уехал из Украины. 20 мая СБУ объявила Козака в розыск, Печерский районный суд Киева разрешил его задержание.

Медведчук находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года. 27 февраля 2022 года, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, Медведчук сбежал. 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала Медведчука, когда он пытался покинуть пределы Украины. 16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога.

В сентябре Медведчук был передан России в рамках большого обмена пленными. В январе 2023 года стало известно, что Зеленский лишил Медведчука украинского гражданства.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Львов, Виктор Медведчук, бизнес, Тарас Козак, ОПЗЖ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Платье для Бейонсе, самая главная мечта и пошив формы для украинских защитников. Фролов рассказала о работе своей команды во время войны
Платье для Бейонсе, самая главная мечта и пошив формы для украинских защитников. Фролов рассказала о работе своей команды во время войны
Галина ГРИШИНА
Фронтвумен The Hardkiss Санина рассказала, как стала ведущей "Евровидения 2023"
Фронтвумен The Hardkiss Санина рассказала, как стала ведущей "Евровидения 2023"
Галина ГРИШИНА
Как приготовить в духовке овощные котлеты из квашеной капусты. Рецепт от украинского эксперта по питанию
Как приготовить в духовке овощные котлеты из квашеной капусты. Рецепт от украинского эксперта по питанию
Галина ГРИШИНА
  Министр обороны Эстонии Певкур спел хит "Браття українці" вместе с фронтменом группы "Шабля". Видео
  Министр обороны Эстонии Певкур спел хит "Браття українці" вместе с фронтменом группы "Шабля". Видео
Галина ГРИШИНА
Ефросинина рассказала, как относится к родной сестре Елизавете Ющенко, которая живет в РФ
Ефросинина рассказала, как относится к родной сестре Елизавете Ющенко, которая живет в РФ
Галина ГРИШИНА
49-летняя Наталья Егорова показала, как сейчас выглядит ее 20-летняя дочь от мэра Киева Кличко
49-летняя Наталья Егорова показала, как сейчас выглядит ее 20-летняя дочь от мэра Киева Кличко
Галина ГРИШИНА
  Арестович: Я понимаю, за что меня любят. Людей невозможно обмануть
  Арестович: Я понимаю, за что меня любят. Людей невозможно обмануть G
Дмитрий ГОРДОН
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации
Галина ГРИШИНА
39-летняя Осадчая восхитилась молодостью и красотой своей матери. 52-летний Горбунов прокомментировал
39-летняя Осадчая восхитилась молодостью и красотой своей матери. 52-летний Горбунов прокомментировал
Галина ГРИШИНА
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел после того, как журналистка во время интервью назвала его сексистом
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел после того, как журналистка во время интервью назвала его сексистом
Галина ГРИШИНА
В галстуке и с бумажным стаканом в руках. Новоизбранный президент Чехии Павел пришел на концерт ТНМК в Праге. Видео
В галстуке и с бумажным стаканом в руках. Новоизбранный президент Чехии Павел пришел на концерт ТНМК в Праге. Видео
Галина ГРИШИНА
"В 50 лет остаться одинокой жопой не хочется". 49-летний Суханов объяснил, почему скрывает имя человека, с которым строит личную жизнь
"В 50 лет остаться одинокой жопой не хочется". 49-летний Суханов объяснил, почему скрывает имя человека, с которым строит личную жизнь
Галина ГРИШИНА
"Отговорите меня от этого". Квиткова показала, как выглядит с рыжими волосами
"Отговорите меня от этого". Квиткова показала, как выглядит с рыжими волосами
alyona alyona в Тель-Авиве спела с победительницей "Евровидения 2018" Неттой Барзилай свой хит "Пушка". Фото
alyona alyona в Тель-Авиве спела с победительницей "Евровидения 2018" Неттой Барзилай свой хит "Пушка". Фото
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост
В сети показали фото 53-летней Лопес в купальнике со стрингами
В сети показали фото 53-летней Лопес в купальнике со стрингами
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет (47009)
2
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео (38350)
3
Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме (30612)
4
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео (30185)
5
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так (28601)
6
"А жду я всегда звонка жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона (26072)
7
"Я такого искала очень долго. Мне кажется, я заслуживаю счастья". 32-летняя Миша Романова рассказала о своем бойфренде (10117)
8
"Недостаток самоуважения". Замалчивающая войну Ани Лорак заявила, что пережила тяжелые токсичные любовные отношения (8990)
 
 
 
 