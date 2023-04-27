ГОРДОН
 
 
МИР

Медведчук набрал в свое новое "движение" в РФ обвиняемых в госизмене политтехнологов и бежавших из Украины комментаторов – "Схемы"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Медведчук создал проект "Другая Украина", спикеры которого повторяют или дополняют месседжи российской пропаганды
Медведчук создал проект "Другая Украина", спикеры которого повторяют или дополняют месседжи российской пропаганды
Фото: EPA

К "политическому движению" "Другая Украина", созданному в России обвиняемым в госизмене бывшим нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, присоединяются беглецы из Украины: политические комментаторы из уже закрытых пророссийских телеканалов, депутаты местных советов от ОПЗЖ и обвиняемые в государственной измене и сепаратизме политтехнологи. Об этом сообщают в своем материале журналисты "Схем" ("Радіо Свобода").

Как отмечают журналисты, проект "Другая Украина" с конца января 2023 года начал вести свою деятельность прежде всего в российских соцсетях. Там его спикеры повторяют или дополняют месседжи российской пропаганды, которые подхватывают и цитируют подконтрольные Кремлю медиа.

Журналисты установили, что к политическому движению Медведчука присоединились лица, обвиняемые в Украине по статьям о тяжких уголовных преступлениях.

Среди них – Владимир Скачко, обвиняемый по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Скачко с марта 2019 года разыскивает Служба безопасности Украины. В Офисе генпрокурора сообщили "Схемам", что "обвиняемый находится на территории РФ, в городе Москва", при этом "сведений о способе выезда с территории Украины досудебным расследованием не установлено". Скачко так отреагировал на обвинения: "Это бред, я даже не хочу это комментировать".

Владимир Скачко. Скриншот: Ruslan Kotsaba / YouTube
Владимир Скачко. Скриншот: Ruslan Kotsaba / YouTube

Еще один спикер "Другой Украины" – "политический эксперт" Юрий Дудкин. Он в 2021 году получил подозрение по ст. 111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан). Дудкин назвал обвинения в свой адрес наступлением на свободу слова.

Его дело рассматривают заочно, так как, по данным Офиса генпрокурора, в июне 2022-го 62-летний Дудкин выехал из Украины. "Схемы" выяснили, что он выехал в направлении Польши через пункт пропуска "Рава Русская" 7 июня 2022 года.

Юрий Дудкин. Скриншот: Ruslan Kotsaba / YouTube
Юрий Дудкин. Скриншот: Ruslan Kotsaba / YouTube

Бывший украинский журналист Денис Жарких, публичные высказывания которого поручал проверить экс-генпрокурор Юрий Луценко, также присоединился к "Другой Украине". По информации источников журналистов "Схем" в одном из правоохранительных органов, Жарких пересек украинско-словацкую границу в сентябре 2022 года. Пограничная служба не предоставила ответа на вопрос, на каких основаниях 55-летнему Жарких разрешили выехать в период действия военного положения. 

Денис Жарких. Скриншот: UKRLIFE.TV / YouTube
Денис Жарких. Скриншот: UKRLIFE.TV / YouTube

В январе 2023 года сбежал из Украины в Россию политтехнолог Андрей Мишин (теперь он также в команде "Другой Украины"). О своем побеге через Польшу и Беларусь Мишин сам рассказал российским СМИ – он якобы испугался украинских спецслужб.

Как отмечают "Схемы", Мишин – политтехнолог, который по меньшей мере 10 лет работает на Медведчука: в 2013-м он был спикером женского политического клуба "Украинского выбора", посещал эфиры его пророссийских телеканалов как эксперт. Пограничная служба не предоставила ответа на вопрос, на каких основаниях 57-летнему Мишину разрешили пересечь границу в период действия военного положения.

Андрей Мишин. Скриншот: Капитал / YouTube
Андрей Мишин. Скриншот: Капитал / YouTube

К "Другой Украине", по данным "Схем", также присоединились:

  • политолог Александр Потемкин (в 2021 году предлагал Владимиру Зеленскому отдать власть Виктору Медведчуку, точное место пребывания неизвестно);
  • журналист Олег Ясинский (живет в Чили, критик декоммунизации в Украине);
  • Елена Броницкая (агитировала прививаться российской вакциной и восхваляла Медведчука, точное место пребывания неизвестно);
  • Павел Карназицкий (белорус, депортирован из Украины за антиукраинские материалы);
  • Александр Дудчак (политтехнолог с российским паспортом, место пребывания неизвестно);
  • Кирилл Молчанов (35-летний политтехнолог, место пребывания неизвестно);
  • Руслан Коцаба (обвиняемый в Украине в государственной измене, находится в США, каким образом удалось выехать – неизвестно).

Также спикерами "Другой Украины" стали двое депутатов городских советов: Богдан Гиганов (депутат Одесского горсовета от ОПЗЖ, признал, что сбежал из Украины) и Максим Невенчанный (депутат Николаевского горсовета от ОПЗЖ, место пребывания неизвестно).

В СБУ отказались отвечать на вопрос, фигурируют ли 13 идентифицированных "Схемами" спикеров нового проекта Медведчука в уголовных производствах, которые расследует спецслужба, ссылаясь на запрет разглашения таких сведений.

Контекст:

В мае 2021 года Медведчуку объявили подозрение в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ секретных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Медведчук находился под домашним арестом, но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года. 27 февраля 2022 года, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, Медведчук сбежал. 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала Медведчука, когда он пытался покинуть пределы Украины. 16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога.

В сентябре Медведчук был передан России в рамках большого обмена пленными. В январе 2023 года стало известно, что Зеленский лишил Медведчука и Козака украинского гражданства. После этого Медведчук и Козак потеряли мандаты Верховной Рады.

Медведчук является кумом президента РФ Владимира Путина. По данным СМИ, в случае захвата российскими войсками Украины Медведчук рассматривался Москвой как одна из кандидатур на должность "руководителя" оккупированной страны. В частности, Медведчук по этому плану должен был занять место спикера Верховной Рады и стать "и.о. президента".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Юрий Луценко, Виктор Медведчук, расследование, госизмена, Кирилл Молчанов, Елена Броницкая, Денис Жарких, Владимир Скачко, Служба безопасности Украины, ОПЗЖ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Саливанчук без одежды и белья снялась в ванне и рассказала, как надо заботиться о себе
Саливанчук без одежды и белья снялась в ванне и рассказала, как надо заботиться о себе
Джоли посетила званый обед у Байденов со своим приемным 21-летним сыном. Фото
Джоли посетила званый обед у Байденов со своим приемным 21-летним сыном. Фото
Галина ГРИШИНА
Поставьте эти ловушки в саду во время цветения, чтобы спасти будущий урожай абрикосов. Эксперты рассказали, как бороться с бронзовкой мохнатой
Поставьте эти ловушки в саду во время цветения, чтобы спасти будущий урожай абрикосов. Эксперты рассказали, как бороться с бронзовкой мохнатой
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек позировала рядом с 43-летним Татумом, на котором были только обтягивающие плавки. Фото
56-летняя Хайек позировала рядом с 43-летним Татумом, на котором были только обтягивающие плавки. Фото
Как сохранить свежесть в холодильнике с помощью туалетной бумаги. Лайфхак
Как сохранить свежесть в холодильнике с помощью туалетной бумаги. Лайфхак
Ароматные картофельные зразы с мясом. Простой рецепт
Ароматные картофельные зразы с мясом. Простой рецепт
Урожай придется собирать ведрами. Названа эффективная подкормка для огурцов
Урожай придется собирать ведрами. Названа эффективная подкормка для огурцов
"Успела сказать все, что планировала". Ведущая "Евровидения 2023" Санина поделилась впечатлениями от встречи с Чарльзом III и его женой Камиллой
"Успела сказать все, что планировала". Ведущая "Евровидения 2023" Санина поделилась впечатлениями от встречи с Чарльзом III и его женой Камиллой
Галина ГРИШИНА
В сети разгорелся скандал вокруг клипа госсекретаря Минздрава Украины на трек "Фортеця Бахмут". Тополя отреагировал
В сети разгорелся скандал вокруг клипа госсекретаря Минздрава Украины на трек "Фортеця Бахмут". Тополя отреагировал
Орешки со сгущенкой. Пошаговый рецепт
Орешки со сгущенкой. Пошаговый рецепт
Галина ГРИШИНА
Названа замена черным кожаным брюкам. Пик моды на новинку ожидается осенью
Названа замена черным кожаным брюкам. Пик моды на новинку ожидается осенью
Хайек на вечеринке в честь самых влиятельных людей на планете продемонстрировала "фирменные изгибы" в "особенно привлекательном наряде". Фото
Хайек на вечеринке в честь самых влиятельных людей на планете продемонстрировала "фирменные изгибы" в "особенно привлекательном наряде". Фото
Галина ГРИШИНА
"Спасибо тебе, Боже, за эту красоту!" 56-летняя Сумская вышла на прогулку без макияжа. Фото
"Спасибо тебе, Боже, за эту красоту!" 56-летняя Сумская вышла на прогулку без макияжа. Фото
"Антитіла" анонсировали концерт в украинской Ялте на август 2024 года
"Антитіла" анонсировали концерт в украинской Ялте на август 2024 года
Галина ГРИШИНА
  "Не сравнить с магазинной!" Пошаговый рецепт "невероятно вкусной" домашней сгущенки из натуральных продуктов, которая хранится три месяца
  "Не сравнить с магазинной!" Пошаговый рецепт "невероятно вкусной" домашней сгущенки из натуральных продуктов, которая хранится три месяца
Галина ГРИШИНА
От снежной плесени и мучнистой росы поможет этот фунгицид. Эксперты рассказали, как защитить газон в апреле и мае
От снежной плесени и мучнистой росы поможет этот фунгицид. Эксперты рассказали, как защитить газон в апреле и мае
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
65-летняя Билозир развелась с 55-летним мужем-военнослужащим после 33-летнего брака. Недзельский заявил, что был против развода (217993)
2
"У него была настолько сложная жизнь с Сандулесой. Зная, сколько мужей у нее было..." Кондратюк высказался о скандале с участием Бобула (75895)
3
В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев (62398)
4
Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году (61760)
5
Эта болезнь может уничтожить урожай, а затем и сад. Эксперт рассказал, что делать, если весной ветки и листья на абрикосах начинают сохнуть (58329)
6
Стилист назвала стрижку, которая подойдет женщинам любого возраста (55781)
7
Лисица о Лорак: Я знаю Каролину, еще когда она была маленькой. Она недостаточно адекватно воспринимает реальность. На то были свои причины (54831)
8
После этой подкормки урожай будет сладким и крупным. Эксперты рассказали, как правильно удобрять морковь весной (50285)
 
 
 
 