Медведчук набрал в свое новое "движение" в РФ обвиняемых в госизмене политтехнологов и бежавших из Украины комментаторов – "Схемы"

Как отмечают журналисты, проект "Другая Украина" с конца января 2023 года начал вести свою деятельность прежде всего в российских соцсетях. Там его спикеры повторяют или дополняют месседжи российской пропаганды, которые подхватывают и цитируют подконтрольные Кремлю медиа.

Журналисты установили, что к политическому движению Медведчука присоединились лица, обвиняемые в Украине по статьям о тяжких уголовных преступлениях.

Среди них – Владимир Скачко, обвиняемый по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Скачко с марта 2019 года разыскивает Служба безопасности Украины. В Офисе генпрокурора сообщили "Схемам", что "обвиняемый находится на территории РФ, в городе Москва", при этом "сведений о способе выезда с территории Украины досудебным расследованием не установлено". Скачко так отреагировал на обвинения: "Это бред, я даже не хочу это комментировать".

Владимир Скачко. Скриншот: Ruslan Kotsaba / YouTube

Еще один спикер "Другой Украины" – "политический эксперт" Юрий Дудкин. Он в 2021 году получил подозрение по ст. 111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан). Дудкин назвал обвинения в свой адрес наступлением на свободу слова.

Его дело рассматривают заочно, так как, по данным Офиса генпрокурора, в июне 2022-го 62-летний Дудкин выехал из Украины. "Схемы" выяснили, что он выехал в направлении Польши через пункт пропуска "Рава Русская" 7 июня 2022 года.

Юрий Дудкин. Скриншот: Ruslan Kotsaba / YouTube

Бывший украинский журналист Денис Жарких, публичные высказывания которого поручал проверить экс-генпрокурор Юрий Луценко, также присоединился к "Другой Украине". По информации источников журналистов "Схем" в одном из правоохранительных органов, Жарких пересек украинско-словацкую границу в сентябре 2022 года. Пограничная служба не предоставила ответа на вопрос, на каких основаниях 55-летнему Жарких разрешили выехать в период действия военного положения.

Денис Жарких. Скриншот: UKRLIFE.TV / YouTube

В январе 2023 года сбежал из Украины в Россию политтехнолог Андрей Мишин (теперь он также в команде "Другой Украины"). О своем побеге через Польшу и Беларусь Мишин сам рассказал российским СМИ – он якобы испугался украинских спецслужб.

Как отмечают "Схемы", Мишин – политтехнолог, который по меньшей мере 10 лет работает на Медведчука: в 2013-м он был спикером женского политического клуба "Украинского выбора", посещал эфиры его пророссийских телеканалов как эксперт. Пограничная служба не предоставила ответа на вопрос, на каких основаниях 57-летнему Мишину разрешили пересечь границу в период действия военного положения.

Андрей Мишин. Скриншот: Капитал / YouTube

К "Другой Украине", по данным "Схем", также присоединились:

политолог Александр Потемкин (в 2021 году предлагал Владимиру Зеленскому отдать власть Виктору Медведчуку, точное место пребывания неизвестно);

журналист Олег Ясинский (живет в Чили, критик декоммунизации в Украине);

Елена Броницкая (агитировала прививаться российской вакциной и восхваляла Медведчука, точное место пребывания неизвестно);

Павел Карназицкий (белорус, депортирован из Украины за антиукраинские материалы);

Александр Дудчак (политтехнолог с российским паспортом, место пребывания неизвестно);

Кирилл Молчанов (35-летний политтехнолог, место пребывания неизвестно);

Руслан Коцаба (обвиняемый в Украине в государственной измене, находится в США, каким образом удалось выехать – неизвестно).

Также спикерами "Другой Украины" стали двое депутатов городских советов: Богдан Гиганов (депутат Одесского горсовета от ОПЗЖ, признал, что сбежал из Украины) и Максим Невенчанный (депутат Николаевского горсовета от ОПЗЖ, место пребывания неизвестно).

В СБУ отказались отвечать на вопрос, фигурируют ли 13 идентифицированных "Схемами" спикеров нового проекта Медведчука в уголовных производствах, которые расследует спецслужба, ссылаясь на запрет разглашения таких сведений.