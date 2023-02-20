Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: Путин уйдет проклятым в историю

Путин так или иначе оставит свой пост во главе РФ, но в любом случае будет проклят историей, убежден Кондратюк Фото: EPA

По мнению Кондратюка, Путин, развязавший войну в Украине, и сам понимает это. Начнется ли третья мировая война, считает украинский разведчик, также зависит от главы Кремля. Но уже сейчас содеянного Путиным достаточно, чтобы он был "проклят навсегда."

"Еще никто не жил вечно. Вы знаете, он уйдет проклятым в историю. Живым или мертвым – он будет проклят навсегда", – ответил Кондратюк на вопрос, уйдет ли Путин живым с поста президента РФ.

Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: За длинным столом сидит настоящий Путин, а там, где он жмет руку, – другой человек. Читайте полную версию интервью

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