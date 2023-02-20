Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: Путин уйдет проклятым в историю

По мнению Кондратюка, Путин, развязавший войну в Украине, и сам понимает это. Начнется ли третья мировая война, считает украинский разведчик, также зависит от главы Кремля. Но уже сейчас содеянного Путиным достаточно, чтобы он был "проклят навсегда."
"Еще никто не жил вечно. Вы знаете, он уйдет проклятым в историю. Живым или мертвым – он будет проклят навсегда", – ответил Кондратюк на вопрос, уйдет ли Путин живым с поста президента РФ.
Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: За длинным столом сидит настоящий Путин, а там, где он жмет руку, – другой человек. Читайте полную версию интервью
Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев. В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет ему остаться на посту главы государства до 2036 года.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически Путин развязал войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства Россия незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. По данным СБУ, Путин в 2022-м планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.
Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".
По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".