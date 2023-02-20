Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: Путин понимает, что он единственный, кто стоит перед теоретической возможностью начала третьей мировой войны

"Наверное, Путин понимает, что, по сути, он единственный, кто не только принял решение про эту "операцию" [развязанную Россией войну в Украине], но и единственный человек, который сейчас стоит перед началом или теоретической возможностью начала третьей мировой войны. И, безусловно, он это понимает – что он в этой ситуации является целью номер один", – считает бывший глава Службы внешней разведки Украины.

В этих обстоятельствах службы безопасности главы Кремля, "безусловно", принимают необходимые меры для его охраны, подчеркнул Кондратюк.

"Если вы посмотрите на видео его встречи с близким окружением, тем же министром [обороны РФ Сергеем] Шойгу, – это очень длинный стол. И мне кажется, что за вот этим столом, на этом расстоянии, и есть настоящий Путин", – полагает он.

В случае, если президенту РФ предстоит находиться в непосредственном контакте с людьми, роль "Путина" как считает разведчик, берут на себя другие "исполнители".

"Там, где непосредственно он жмет руку и находится в большом окружении людей, – это те люди, которые должны создать, скажем так, условия, при которых покушения или другие риски для его здоровья – заражение или вирусы и так далее – делаются невозможными. Вот там используются такие люди, которые делают какие-то публичные вещи, а сам Путин в это время находится где-то в другом месте", – полагает Кондратюк..

Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: За длинным столом сидит настоящий Путин, а там, где он жмет руку, – другой человек. Читайте полную версию интервью

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