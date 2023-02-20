Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: Путин понимает, что он единственный, кто стоит перед теоретической возможностью начала третьей мировой войны

"Наверное, Путин понимает, что, по сути, он единственный, кто не только принял решение про эту "операцию" [развязанную Россией войну в Украине], но и единственный человек, который сейчас стоит перед началом или теоретической возможностью начала третьей мировой войны. И, безусловно, он это понимает – что он в этой ситуации является целью номер один", – считает бывший глава Службы внешней разведки Украины.
В этих обстоятельствах службы безопасности главы Кремля, "безусловно", принимают необходимые меры для его охраны, подчеркнул Кондратюк.
"Если вы посмотрите на видео его встречи с близким окружением, тем же министром [обороны РФ Сергеем] Шойгу, – это очень длинный стол. И мне кажется, что за вот этим столом, на этом расстоянии, и есть настоящий Путин", – полагает он.
В случае, если президенту РФ предстоит находиться в непосредственном контакте с людьми, роль "Путина" как считает разведчик, берут на себя другие "исполнители".
"Там, где непосредственно он жмет руку и находится в большом окружении людей, – это те люди, которые должны создать, скажем так, условия, при которых покушения или другие риски для его здоровья – заражение или вирусы и так далее – делаются невозможными. Вот там используются такие люди, которые делают какие-то публичные вещи, а сам Путин в это время находится где-то в другом месте", – полагает Кондратюк..
Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: За длинным столом сидит настоящий Путин, а там, где он жмет руку, – другой человек. Читайте полную версию интервью
Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев. В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет ему остаться на посту главы государства до 2036 года.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически Путин развязал войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства Россия незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. По данным СБУ, Путин в 2022-м планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.
Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".
По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".