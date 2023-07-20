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Шустер: Россия будет взрываться

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Шустер прогнозирует увеличение количества техногенных ЧП в России, в том числе в результате партизанских действий
Шустер прогнозирует увеличение количества техногенных ЧП в России, в том числе в результате партизанских действий
Фото: Шустер online / Facebook

В России будут звучать взрывы, но не из-за производственных ЧП и халатности, а в результате появления партизан, недовольных российской действительностью. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал телеведущий Савик Шустер, комментируя новость о ЧП на ядерном заводе в российском Новоуральске.

Продолжая тему соблюдения техники безопасности в РФ, журналистка также упомянула историю, которую рассказывал начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Разведчик сообщал, что наемники признанной международной преступной организацией ЧВК "Вагнер" во время мятежа наведались на ядерный объекта "Воронеж-45" с целью добыть небольшие ядерные заряды советских времен.

Бацман пояснила, что вагнеровцы попали на территорию объекта, но не смогли войти  в хранилище, потому что от него давно были утеряны коды, и по этой причине больше 10 лет состояние ядерных зарядов никто не проверял.

"Понимаете, не случайно запад боится, что это [российское ядерное] оружие может попасть в какие-то другие руки. Там коды забыли, но, может, где-то их не забыли. Если бы эти вагнеровцы забрели куда-нибудь, где их не забыли, то хрен его знает, что было бы", – отреагировал телеведущий.

Он выразил надежду, что российское партизанское движение "все же как-то будет расти", и взрывы в РФ будут связаны с этим фактором.

"Я считаю, что реально молодым людям другого выхода нет, потому что жить так, как они живут при [президенте страны-оккупанта РФ Владимире] Путине – это жизнь без будущего. Поэтому я думаю, что они будут появляться, и Россия будет взрываться. Она будет взрываться", – заявил Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

На заводе "Росатома" в Новоуральске 14 июля произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана, в результате чего на месте скончался один рабочий, еще трое пострадали, сообщал портал Е1.ru.

Отмечалось, что ситуация носит локальный характер, а персонал цеха эвакуирован и на территории проводится санитарная обработка. В то же время сообщалось, что в больницу Новоуральска для обследования доставят больше сотни рабочих, которые находились на предприятии в момент ЧП. Медиков, которые были в отпусках и на выходных, ради этого срочно вызвали на работу.

Глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев через два часа после ЧП опубликовал "срочное" обращение к горожанам, заявив, что "ситуация под контролем" и призвав не поддаваться панике. Горожане в соцсетях выразили недовольство "оперативностью" чиновника и заметили, что согласно слухам, которые распространяются по Новоуральску, из-за ЧП с радиоактивным веществом "уже успела вымереть половина цеха".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Савик Шустер, взрыв, ядерное оружие, партизаны, Алеся Бацман, происшествия, происшествие
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