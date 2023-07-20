Шустер: Россия будет взрываться

Продолжая тему соблюдения техники безопасности в РФ, журналистка также упомянула историю, которую рассказывал начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Разведчик сообщал, что наемники признанной международной преступной организацией ЧВК "Вагнер" во время мятежа наведались на ядерный объекта "Воронеж-45" с целью добыть небольшие ядерные заряды советских времен.

Бацман пояснила, что вагнеровцы попали на территорию объекта, но не смогли войти в хранилище, потому что от него давно были утеряны коды, и по этой причине больше 10 лет состояние ядерных зарядов никто не проверял.

"Понимаете, не случайно запад боится, что это [российское ядерное] оружие может попасть в какие-то другие руки. Там коды забыли, но, может, где-то их не забыли. Если бы эти вагнеровцы забрели куда-нибудь, где их не забыли, то хрен его знает, что было бы", – отреагировал телеведущий.

Он выразил надежду, что российское партизанское движение "все же как-то будет расти", и взрывы в РФ будут связаны с этим фактором.

"Я считаю, что реально молодым людям другого выхода нет, потому что жить так, как они живут при [президенте страны-оккупанта РФ Владимире] Путине – это жизнь без будущего. Поэтому я думаю, что они будут появляться, и Россия будет взрываться. Она будет взрываться", – заявил Шустер.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube