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Шустер: Путину было бы выгодно продлить войну. Он надеется, что рано или поздно кто-то из членов НАТО дрогнет

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Шустер: Как крестный отец, как босс боссов, конечно, Путин начинает терять доверие очень многих
Шустер: Как крестный отец, как босс боссов, конечно, Путин начинает терять доверие очень многих
Фото: Ростислав Гордон / gordonua.com

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин уже не может гарантировать стабильность своему ближайшему окружению и уже начал терять его доверие, заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер.

"Путин сегодня находится в ситуации, где он абсолютно утратил контроль над армией. Для начала он утратил контроль вообще. Он утратил чувство действительности. Он реально думает, что в экономике все в порядке. Он реально думает: да, экономика более-менее устойчива. Чего хочет Путин? Конечно, ему было бы, наверное, выгодно продлить эту войну. Он все время надеется, что рано или поздно кто-то из членов НАТО дрогнет. Что рано или поздно что-то такое произойдет, а потом еще выиграет Дональд Трамп в США и для него это будет прекрасно. Но это далеко. Даже если Трамп выиграет в ноябре, он вступит в должность в январе 2025 года. Путину надо до этого срока дожить и физически, и политически", – отметил Шустер.

Журналист обратил внимание, что взаимоотношения в верхушке российской власти построены по принципу мафии.

"Это федерация организованной преступности, это никакое не государство и никакой не государственный аппарат. Ничего даже близкого к этому нет. Там есть семьи всякие. Их немного. Думаю, что [главарь ЧВК "Вагнер" Евгений] Пригожин очень сильно, если он не внутри вот этой своего рода комиссии (мафия сицилийская тоже называла это "комиссия" в свое время), то точно близок. Он один из этих важных составляющих в этой комиссии. А в комиссии самые разные силы, и я думаю, что войти в комиссию можно, а выйти нельзя. Оттуда выхода нет вообще никакого. Путин, по всей вероятности, перестал гарантировать доход и стабильность. Он, видимо, уже эту стабильность не в состоянии гарантировать. Как крестный отец, как босс боссов, конечно, Путин начинает терять доверие очень многих", – сказал Шустер.

По его мнению, в РФ уже идет поиск кандидатов на место Путина.

"Я думаю, что они бы его заменили. Но проблема же тут другая: смогут ли они назначить нового из своей среды, который будет гарантировать им сохранность того, что они награбили? Ведь если последует передел собственности, то им хана. Найдут они кандидатуру, которая сможет заменить Путина и гарантировать им ту финансовую стабильность, которая у них сейчас есть, как они будут этого достигать? Сейчас надо найти замену Путину так, чтобы не распилили и чтобы кого-то не посадили, не забрали собственность (найдут они такого человека – я не знаю), или эта мафия рухнет. Если бы они нашли замену, Путина давно уже бы не было", – подчеркнул Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок.

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны.

Ряд аналитиков высказывает предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.

Российский политолог Станислав Белковский заявил, что, по данным из разных источников, война в Украине вызывает панику у части элиты. "Им хотелось бы выскочить и соскочить. Но выскочить и соскочить уже невозможно", – сказал он.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Савик Шустер, Алеся Бацман, война России против Украины
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