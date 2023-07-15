Шустер: Я бы пытался принять Турцию в Евросюз и перестал держать ЕС в рамках христианского союза

"[Президент Турции Реджеп] Эрдоган действует исключительно в собственных целях. То есть у него нет никакой гуманитарной составляющей или демократической. Прекрасно понимаем, сколько политзаключенных у него в стране. Он действует прагматично. У него товарооборот с Россией огромный, огромные деньги. Плюс, конечно же, этот параллельный импорт, который идет в Россию. Он к этому тоже имеет отношение. То есть у него достаточно хорошие отношения с [президентом страны-агрессора России Владимиром] Путиным. И сейчас хорошие отношения Соединенными Штатами Америки. Он умеет так, между каплями. Это у него получается. Знаете, я не верю в долгосрочность такой политики, что так можно на двух стульях все время просидеть. То, что он освободил азовцев, – это прекрасно", – заявил Шустер.

Он отметил, что россияне шантажируют турков туризмом, но это не очень эффективно.

"Думаю, что Путин сам тоже от Турции очень сильно зависим. Потому что через страны типа там Казахстана, Киргизии, благодаря Турции они каким-то образом получают всякие чипы, возможности производить что-то такое военное более современное. Поэтому они от Турции тоже очень сильно зависят. Россияне шантажируют Турцию туризмом, что, мол. Русские туристы все равно туда поедут, а если не поедут, это не великая потеря, поедут другие", – сказал Шустер.

Журналист считает, что Турции может пойти на пользу членство в ЕС.

"Я бы сказал такую вещь, это мое личное мнение: я бы, конечно, пытался Турцию принять в Евросоюз. Я бы перестал держать Евросоюз в рамках христианского союза. Это правильно, принять такую страну, как Турция. Она исламская страна, да. Она не совсем демократическая сегодня, нет сомнений. Но благодаря Евросоюзу она может двигаться в эту сторону. Сегодня в Евросоюзе и в Венгрии не совсем в порядке, и в Польше не совсем в порядке с точки зрения правового государства. Поэтому, может быть, Турция под влиянием Евросоюза может тоже немножко измениться. Я думаю, что турецкий народ и вообще сама страна, они заслуживают быть в Евросоюзе. Они уже ждут более 30 лет. Я считаю, что христианский Европейский союз – это не полный Европейский союз. А Турция его точно дополнит", – подчеркнул Шустер.

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube