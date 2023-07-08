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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Командиры защитников "Азовстали" возвращаются домой в Украину – Зеленский

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Зеленский: Возвращаемся домой из Турции и возвращаем домой наших героев
Зеленский: Возвращаемся домой из Турции и возвращаем домой наших героев
Фото: EPA

Командиры защитников "Азовстали" возвращаются из Турции в Украину. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram 8 июля.

"Возвращаемся домой из Турции и возвращаем домой наших героев. Украинские воины [командир "Азова"] Денис Прокопенко, [его заместитель] Святослав Паламар, [и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты] Сергей Волынский, [командир роты "Азов"] Олег Хоменко, [командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого] Денис Шлега наконец-то будут с родными. Слава Украине!" – написал президент.

Контекст:

Оборона Мариуполя продолжалась с февраля по май 2022 года. На заводе "Азовсталь" до середины мая находились украинские защитники – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. К тому моменту оккупанты захватили почти всю территорию Мариуполя и регулярно штурмовали "Азовсталь", обстреливали предприятие и сбрасывали на него авиабомбы.

16 мая президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, с "Азовстали" вышло около 2,5 тыс. защитников, по состоянию на конец мая 2023 года из российского плена вернулось более 500 из них. Оккупанты до сих пор удерживают около 700 азовцев, сообщили в подразделении.

Прокопенко, а также его заместитель Святослав Паламар (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азов" Олег Хоменко (Апис) сейчас находятся в Турции. 

Они были освобождены из российского плена в сентябре 2022 года. Командиры мариупольского гарнизона были обменены в Анкаре. Согласно договоренностям, они должны были оставаться в Турции до конца войны и находились там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана. По словам главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, они жили "в частном доме в приличных условиях"

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Турция, Мариуполь, Азовсталь, Владимир Зеленский, война России против Украины, Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Денис Шлега, Олег Хоменко
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