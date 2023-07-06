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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Защитник Мариуполя Химик: Смотришь на Редиса и знаешь, что этот человек – лидер. Он тебя не отправит "на мясо"

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Редис один из командиров, возглавлявших оборону Мариуполя
Редис – один из командиров, возглавлявших оборону Мариуполя
Фото: radiosvoboda.org

Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис) – лидер, который никогда не подает признаков слабины или страха, охарактеризовал его офицер "Азова", один из защитников Мариуполя Донецкой области Давид Касаткин (позывной Химик). Об этом он говорил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Химик уточнил, что не в близких отношениях с Редисом – они общались скорее как командир и подчиненный, чем друзья.

"В полку ты не можешь получить должность только потому, что ты до нее дослужился. Ставят на должность, если у тебя есть лидерские качества в коллективе... И за Редисом я начал наблюдать еще с 2016 года, когда он был командиром батальона", – отметил Касаткин. 

По его словам, тогда военные выезжали под Одессу на 9 мая двумя батальонами. Одним командовал Редис, вторым – другой командир.

"Когда мы сидели на пункте дислокации, где не было интернета, развалины и тому подобное, – он не сидел, знаете, не ковырялся в носу. Он говорил: "Приходите в такое-то время, буду лекции проводить, давайте тренироваться, давайте развиваться". Всегда в нем это было... Он на самом деле очень умный человек. Вся подготовка, все знания, которые есть в бригаде "Азова", – это отчасти принес Редис. Конечно, с другими офицерами, но в большей части это все к нам Редис принес", – сказал Химик.

Он подчеркнул, что Редис постоянно развивается.

"Он лидер. Человек, который никогда не подаст признаков слабины, страха. Ты всегда к нему приходишь (даже когда мы были на "Азовстали"), у него все под контролем, он всегда дает задачи. В экстренных ситуациях действует хладнокровно, очень спокойно. Ты смотришь на него и знаешь, что этот человек – лидер. И он тебя не отправит на мясо. У него все спланировано, у него все подготовлено, у него отличная команда. Приказы он тебе дает – ты даже вопросов не задаешь. Ты действуешь, потому что ты знаешь, что даже если ты обычный солдат, то ты для него значимая единица", – подытожил военный.

Защитник Мариуполя Давид Касаткин: Конвоир спросил: "Правда, что вы нашим яйца отрезали?" Я ответил: “Мы живем по законам чести. Когда у нас были пленные, мы их кормили и обменивали“. Он поверил, сказал, что больше вопросов нет. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Оборона Мариуполя продолжалась с февраля по май 2022 года. На заводе "Азовсталь" до середины мая находились украинские защитники – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. К тому моменту оккупанты захватили почти всю территорию Мариуполя и регулярно штурмовали "Азовсталь", обстреливали предприятие и сбрасывали на него авиабомбы

16 мая президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, с "Азовстали" вышло около 2,5 тыс. защитников, по состоянию на конец мая 2023 года из российского плена вернулось более 500 из них. Оккупанты до сих пор удерживают около 700 азовцев, сообщили в подразделении.

Прокопенко, а также его заместитель Святослав Паламар (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азов" Олег Хоменко (Апис) сейчас находятся в Турции. 

Они были освобождены из российского плена в сентябре 2022 года. Командиры мариупольского гарнизона были обменяны в Анкаре. Согласно договоренностям, они остаются в Турции до конца войны и находятся там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана. По словам главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, они живут "в частном доме в приличных условиях"

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: полк Азов, Азовсталь, война России против Украины, Денис Прокопенко, Давид Касаткин
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