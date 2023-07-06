Защитник Мариуполя Химик: Смотришь на Редиса и знаешь, что этот человек – лидер. Он тебя не отправит "на мясо"

Химик уточнил, что не в близких отношениях с Редисом – они общались скорее как командир и подчиненный, чем друзья.

"В полку ты не можешь получить должность только потому, что ты до нее дослужился. Ставят на должность, если у тебя есть лидерские качества в коллективе... И за Редисом я начал наблюдать еще с 2016 года, когда он был командиром батальона", – отметил Касаткин.

По его словам, тогда военные выезжали под Одессу на 9 мая двумя батальонами. Одним командовал Редис, вторым – другой командир.

"Когда мы сидели на пункте дислокации, где не было интернета, развалины и тому подобное, – он не сидел, знаете, не ковырялся в носу. Он говорил: "Приходите в такое-то время, буду лекции проводить, давайте тренироваться, давайте развиваться". Всегда в нем это было... Он на самом деле очень умный человек. Вся подготовка, все знания, которые есть в бригаде "Азова", – это отчасти принес Редис. Конечно, с другими офицерами, но в большей части это все к нам Редис принес", – сказал Химик.

Он подчеркнул, что Редис постоянно развивается.

"Он лидер. Человек, который никогда не подаст признаков слабины, страха. Ты всегда к нему приходишь (даже когда мы были на "Азовстали"), у него все под контролем, он всегда дает задачи. В экстренных ситуациях действует хладнокровно, очень спокойно. Ты смотришь на него и знаешь, что этот человек – лидер. И он тебя не отправит на мясо. У него все спланировано, у него все подготовлено, у него отличная команда. Приказы он тебе дает – ты даже вопросов не задаешь. Ты действуешь, потому что ты знаешь, что даже если ты обычный солдат, то ты для него значимая единица", – подытожил военный.

Защитник Мариуполя Давид Касаткин: Конвоир спросил: "Правда, что вы нашим яйца отрезали?" Я ответил: “Мы живем по законам чести. Когда у нас были пленные, мы их кормили и обменивали“. Он поверил, сказал, что больше вопросов нет. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО