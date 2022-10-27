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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Начальник штаба "Азова" Кротевич: Редис – это стечение планет. Такого доверия, как он имеет у своих солдат, нет ни у кого в мире. Я уверен в этом на 100%

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Прокопенко в "Азове" называют примером достоинства и боевой доблести
Прокопенко в "Азове" называют примером достоинства и боевой доблести
Фото: Полк АЗОВ - офіційний канал / Telegram

Командир отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов", Герой Украины подполковник Денис Прокопенко (позывной Редис) – уникальный человек. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил начальник штаба "Азова" майор Богдан Кротевич, который в сентябре был освобожден из российского плена.

"[Он] очень сдержанный. Я тоже таких людей не видел, – сказал Кротевич, реагируя на слова журналиста о Прокопенко. – Редис – это абсолютно стечение планет. Я не знаю, как так получилось, что такой человек появился. Это что-то нереальное. Он абсолютно самоотвержен, полностью беспокоится о каждом бойце. Каждый боец может к нему прийти и рассказать любую проблему. Такого доверия, как имеет Редис у своих солдат, нет ни у кого в мире – я уверен в этом на 100%".

Начштаба "Азова" добавил, что Прокопенко – "человек полностью боевой, полностью военный, полностью патриот".

"И то, как он любит личный состав, так его и личный состав на самом деле любит", – подчеркнул Кротевич.

Рассказывая о пребывании в плену и допросах представителей российского Главного разведывательного управления, Кротевич сказал, что военнослужащие ГРУ восхищались защитниками Мариуполя, которые вышли из "Азовстали" и попали в плен к россиянам.

"Они этого не скрывали. Абсолютно не скрывали. К некоторым операциям, которые проводили ГРУ в Мариуполе... Это были чисто боевые операции, где их командование, я считаю, плохо поступило с их личным составом, когда много личного состава ГРУ погибло. Ну, от наших, соответственно, действий. Но даже при этом они все равно нами восхищались, – сказал Кротевич. – Для них было восхищением то, что Денис Прокопенко – Редис – один раз сам вышел на переговоры полностью. Он пошел на риск ради своего личного состава. Такого в войсках никто не делает. Раньше не делал. Сейчас, возможно, появились командиры бригад, генералы..."

Кротевич отметил, что пытался отговорить Редиса от личного участия в переговорах с противником.

"У меня отговорить его не получилось. Для нас Редис настолько важный человек, что даже мысль его потерять... Вот вы говорите, я страха не чувствую. Страх я чувствовал, когда Редис шел туда. Вот такой страх у меня был. Я просто понимал, что это будет полный дизморал личного состава. И что дальше будет? Кто останется, кто разбежится, кто сдастся в плен – вот так пойдет. Начнется военная анархия. Потому что на Редисе держалось все по факту. Даже смежные подразделения держались на нем. То есть они видят перед собой человека, они чувствуют энергетику, авторитет. И вот так это происходило", – добавил он.

Начальник штаба "Азова" Кротевич: Перед выходом с "Азовстали" все офицеры взяли с собой лезвия под стельку. Если придется – вскрыться. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В "Азове" Прокопенко называют примером достоинства и боевой доблести. Он руководил обороной Мариуполя 86 суток в полном окружении. На фронте – с 2014 года. "Командир вел борьбу бок о бок со своими бойцами в Павлополь-Широкинской наступательной операции, во время оборонительных боев на Светлодарской дуге, обороны Мариуполя и плена в России. Все бойцы полка "Азов" ждут скорейшего возвращения Героя Украины Редиса в строй", – сообщала пресс-служба подразделения 14 октября.

Сейчас Прокопенко, как и другие командиры гарнизона Мариуполя, освобожден из плена и находится в Турции (их обменяли в Анкаре) но, согласно договоренностям, не может вернуться в Украину до завершения войны. Командиры находятся в Турции под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана, рассказывал президент Украины Владимир Зеленский. По словам начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова, их разместили "в частном доме в приличных условиях".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Мариуполь, ГРУ, Азовсталь, война России против Украины, Денис Прокопенко, Богдан Кротевич
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