ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Ермак рассказал, как удалось вернуть в Украину командиров защитников Мариуполя

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Командиров защитников Мариуполя удалось вернуть в Украину после того, как возникла такая возможность и когда Эрдоган смог согласовать их возвращение, отметил Ермак
Командиров защитников Мариуполя удалось вернуть в Украину после того, как возникла такая возможность и когда Эрдоган смог согласовать их возвращение, отметил Ермак
Фото: president.gov.ua

Командиров защитников Мариуполя вернули в Украину после согласия президента Турции Реджепа Эрдогана. Об этом на встрече с журналистами 14 июля рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, его цитирует "РБК-Украина".

"Мы еженедельно разговаривали с нашими ребятами. Это произошло именно тогда, когда возникла такая возможность и когда Эрдоган смог согласовать их возвращение", – сообщил Ермак.

По его мнению, возвращение командиров защитников Мариуполя из Турции не должно повлиять на дальнейший обмен пленными между Украиной и страной-агрессором РФ.

Эрдоган 12 июля на пресс-конференции в Вильнюсе проинформировал, что договоренности о том, что командиры защитников Мариуполя должны оставаться в Турции, были достигнуты на двусторонней основе между Украиной и страной-оккупантом РФ, а Анкара предоставила им убежище для выполнения соглашения.

По словам Эрдогана, он отдал защитников "Азовстали" после того, как об этом попросил президент Украины Владимир Зеленский.

"Когда мы получили этот запрос, то мы отдали этих командиров", – рассказал президент Турции.

Это вряд ли повлияло на отношения Анкары с Москвой, добавил он.

"Сначала, конечно, были некоторые заявления со стороны России. Но потом, когда они узнали о некоторых обстоятельствах, ситуация перешла в позитивное русло. Я думаю, что в августе у нас будет личная встреча с господином [президентом страны-агрессора РФ Владимиром] Путиным. Там мы еще раз обсудим эти вопросы", – подчеркнул Эрдоган, его цитирует сайт президента Турции.

Контекст:

Оборона Мариуполя продолжалась с февраля по май 2022 года. На заводе "Азовсталь" до середины мая находились украинские защитники – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. К тому моменту оккупанты захватили почти всю территорию Мариуполя и регулярно штурмовали "Азовсталь", обстреливали предприятие и сбрасывали на него авиабомбы.

16 мая Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, с "Азовстали" вышло около 2,5 тыс. защитников, по состоянию на конец мая 2023 года из российского плена вернулось более 500 из них. Оккупанты до сих пор удерживают около 700 азовцев, сообщили в подразделении.

Командир полка "Азов" Нацгвардии Денис Прокопенко (позывной Редис), заместитель Прокопенко Святослав Паламар, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азов" Олег Хоменко были освобождены из российского плена в сентябре 2022 года. Командиры мариупольского гарнизона были обменяны в Анкаре.

Зеленский говорил, что, согласно договоренностям, они должны были оставаться в Турции до конца войны – под протекторатом Эрдогана. По словам главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, они жили "в частном доме в приличных условиях".

8 июля Зеленский сообщил о возвращении в Украину из Турции, где он находился с визитом, Прокопенко, Паламара, Волынского, Хоменко и Шлеги.

Пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ Дмитрий Песков назвал это нарушением "договоренностей" со стороны Киева и Анкары и пожаловался, что о возвращении украинцев "Россию никто не ставил в известность".

Теги: Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Мариуполь, Оборона Мариуполя, война России против Украины, обмен пленными, Офис президента Украины, Андрей Ермак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Названа причина смерти единственной дочери Пресли. За несколько лет до этого она делала операцию по снижению веса
Названа причина смерти единственной дочери Пресли. За несколько лет до этого она делала операцию по снижению веса
Галина ГРИШИНА
Как выбрать в магазине твердый сыр. Украинский сыровар рассказал, на что обратить внимание в первую очередь
Как выбрать в магазине твердый сыр. Украинский сыровар рассказал, на что обратить внимание в первую очередь
Галина ГРИШИНА
"Общаться с козлами – все равно, что есть свою рвоту. Просто не ешь ее". Никитюк рассказала о личной жизни, изменах и мужчинах-козлах
"Общаться с козлами – все равно, что есть свою рвоту. Просто не ешь ее". Никитюк рассказала о личной жизни, изменах и мужчинах-козлах
Галина ГРИШИНА
Когда нужно выкапывать чеснок. Эксперты назвали четыре верных признака, что головки созрели и урожай будет храниться всю зиму
Когда нужно выкапывать чеснок. Эксперты назвали четыре верных признака, что головки созрели и урожай будет храниться всю зиму
Галина ГРИШИНА
Масло из авокадо. Рецепт из пяти составляющих от нутрициолога
Масло из авокадо. Рецепт из пяти составляющих от нутрициолога
Галина ГРИШИНА
Ратаковски появилась на публике в трендовом прозрачном платье с вырезом в зоне декольте. Фото, видео
Ратаковски появилась на публике в трендовом прозрачном платье с вырезом в зоне декольте. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
  Dantes сделал первый пост после объявления Дорофеевой о свадьбе с Кацуриным
  Dantes сделал первый пост после объявления Дорофеевой о свадьбе с Кацуриным
Дорофеева рассказала подробности своей свадьбы с Кацуриным – кто был приглашен на церемонию и почему жених был в кепке и кедах. Фото
Дорофеева рассказала подробности своей свадьбы с Кацуриным – кто был приглашен на церемонию и почему жених был в кепке и кедах. Фото
Галина ГРИШИНА
"Сотрудники почты были шокированы". 11-летняя украинка выслала Залужному подарок на адрес Минобороны. Он получил презент и сделал фото
"Сотрудники почты были шокированы". 11-летняя украинка выслала Залужному подарок на адрес Минобороны. Он получил презент и сделал фото
Галина ГРИШИНА
Представитель Деппа прокомментировал видео с участием актера, которое показали населению страны-агрессора РФ перед показом французской ленты
Представитель Деппа прокомментировал видео с участием актера, которое показали населению страны-агрессора РФ перед показом французской ленты
Галина ГРИШИНА
"100% уникальный рецепт ". Деруны из свеклы
"100% уникальный рецепт ". Деруны из свеклы
"Урожай кабачков будете собирать до заморозков". Названо простое средство для полива
"Урожай кабачков будете собирать до заморозков". Названо простое средство для полива
"Очень уютные стеночки, буду скучать". Жена защитника сборной Украины Забарного – дочь экс-жены Джеджулы похвасталась дипломом филолога
"Очень уютные стеночки, буду скучать". Жена защитника сборной Украины Забарного – дочь экс-жены Джеджулы похвасталась дипломом филолога
Галина ГРИШИНА
Как сделать зеленую гречку еще полезнее. Лайфхаки от эксперта
Как сделать зеленую гречку еще полезнее. Лайфхаки от эксперта
Как правильно хранить твердые сыры. Лайфхак от эксперта
Как правильно хранить твердые сыры. Лайфхак от эксперта
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена Потапа показала свежее видео с Дорофеевой
Бывшая жена Потапа показала свежее видео с Дорофеевой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В сети обсуждают реакцию Зеленской на поцелуй ее мужа с первой леди Литвы. Видео (765636)
2
Экс-жена Кацурина в день объявления о его свадьбе с Дорофеевой сделала пост о маленьком сыне от него (152773)
3
"Сотрудники почты были шокированы". 11-летняя украинка выслала Залужному подарок на адрес Минобороны. Он получил презент и сделал фото (115283)
4
Посыпьте этим участок – и томаты будете собирать ведрами. Эксперты рассказали, как без химии удобрить помидоры в июле (104522)
5
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото (101966)
6
Дорофеева вышла замуж за Кацурина. Свадебные фото (84451)
7
"Мы долго ждали это чудо. Оно далось мне нелегко". 40-летняя экс-нардеп Залищук родила первенца спустя пять лет после свадьбы (66204)
8
Депп записал видео для населения страны-агрессора РФ, в котором пожелал ему "беречь себя" (57186)
 
 
 
 