Ермак рассказал, как удалось вернуть в Украину командиров защитников Мариуполя

Командиров защитников Мариуполя удалось вернуть в Украину после того, как возникла такая возможность и когда Эрдоган смог согласовать их возвращение, отметил Ермак Фото: president.gov.ua

"Мы еженедельно разговаривали с нашими ребятами. Это произошло именно тогда, когда возникла такая возможность и когда Эрдоган смог согласовать их возвращение", – сообщил Ермак.

По его мнению, возвращение командиров защитников Мариуполя из Турции не должно повлиять на дальнейший обмен пленными между Украиной и страной-агрессором РФ.

Эрдоган 12 июля на пресс-конференции в Вильнюсе проинформировал, что договоренности о том, что командиры защитников Мариуполя должны оставаться в Турции, были достигнуты на двусторонней основе между Украиной и страной-оккупантом РФ, а Анкара предоставила им убежище для выполнения соглашения.

По словам Эрдогана, он отдал защитников "Азовстали" после того, как об этом попросил президент Украины Владимир Зеленский.

"Когда мы получили этот запрос, то мы отдали этих командиров", – рассказал президент Турции.

Это вряд ли повлияло на отношения Анкары с Москвой, добавил он.

"Сначала, конечно, были некоторые заявления со стороны России. Но потом, когда они узнали о некоторых обстоятельствах, ситуация перешла в позитивное русло. Я думаю, что в августе у нас будет личная встреча с господином [президентом страны-агрессора РФ Владимиром] Путиным. Там мы еще раз обсудим эти вопросы", – подчеркнул Эрдоган, его цитирует сайт президента Турции.