Ермак рассказал, как удалось вернуть в Украину командиров защитников Мариуполя

"Мы еженедельно разговаривали с нашими ребятами. Это произошло именно тогда, когда возникла такая возможность и когда Эрдоган смог согласовать их возвращение", – сообщил Ермак.
По его мнению, возвращение командиров защитников Мариуполя из Турции не должно повлиять на дальнейший обмен пленными между Украиной и страной-агрессором РФ.
Эрдоган 12 июля на пресс-конференции в Вильнюсе проинформировал, что договоренности о том, что командиры защитников Мариуполя должны оставаться в Турции, были достигнуты на двусторонней основе между Украиной и страной-оккупантом РФ, а Анкара предоставила им убежище для выполнения соглашения.
По словам Эрдогана, он отдал защитников "Азовстали" после того, как об этом попросил президент Украины Владимир Зеленский.
"Когда мы получили этот запрос, то мы отдали этих командиров", – рассказал президент Турции.
Это вряд ли повлияло на отношения Анкары с Москвой, добавил он.
"Сначала, конечно, были некоторые заявления со стороны России. Но потом, когда они узнали о некоторых обстоятельствах, ситуация перешла в позитивное русло. Я думаю, что в августе у нас будет личная встреча с господином [президентом страны-агрессора РФ Владимиром] Путиным. Там мы еще раз обсудим эти вопросы", – подчеркнул Эрдоган, его цитирует сайт президента Турции.
Оборона Мариуполя продолжалась с февраля по май 2022 года. На заводе "Азовсталь" до середины мая находились украинские защитники – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. К тому моменту оккупанты захватили почти всю территорию Мариуполя и регулярно штурмовали "Азовсталь", обстреливали предприятие и сбрасывали на него авиабомбы.
16 мая Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, с "Азовстали" вышло около 2,5 тыс. защитников, по состоянию на конец мая 2023 года из российского плена вернулось более 500 из них. Оккупанты до сих пор удерживают около 700 азовцев, сообщили в подразделении.
Командир полка "Азов" Нацгвардии Денис Прокопенко (позывной Редис), заместитель Прокопенко Святослав Паламар, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азов" Олег Хоменко были освобождены из российского плена в сентябре 2022 года. Командиры мариупольского гарнизона были обменяны в Анкаре.
Зеленский говорил, что, согласно договоренностям, они должны были оставаться в Турции до конца войны – под протекторатом Эрдогана. По словам главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, они жили "в частном доме в приличных условиях".
8 июля Зеленский сообщил о возвращении в Украину из Турции, где он находился с визитом, Прокопенко, Паламара, Волынского, Хоменко и Шлеги.
Пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ Дмитрий Песков назвал это нарушением "договоренностей" со стороны Киева и Анкары и пожаловался, что о возвращении украинцев "Россию никто не ставил в известность".