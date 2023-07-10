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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Командиров обороны Мариуполя, вероятно, вернули в Украину благодаря отдельной договоренности – Мамедов

Командиры мариупольского гарнизона вернулись в Украину из Турции 8 июля
Командиры мариупольского гарнизона вернулись в Украину из Турции 8 июля
Фото: EPA

В международном праве есть разные толкования понятия "интернирование" – процедуры, благодаря которой украинские командиры были освобождены из российского плена и находились в Турции – отметил бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов. Об этом он написал 10 июля в Twitter.

"У людей возникает немало вопросов о том, как наши герои оказались в Турции и как вернулись. Прежде всего следует разобраться с тем, что такое интернирование. В международном праве есть разные толкования этого понятия. Но чаще всего под ним понимают принятие и содержание на своей территории третьим государством (в основном нейтральным) лиц, принадлежащих к вооруженным силам воюющих государств", – написал юрист.

Он отметил, что при этом военнослужащие не абсолютно свободны и вынуждены соблюдать определенные правила, но в то же время они защищены международным гуманитарным правом.

Так поступала, в частности, Ирландия с британскими пилотами во времена II Мировой войны, добавил экс-замгенпрокурора. 

"Обычно такое задержание продолжается до конца войны. В случае с нашими украинскими героями, вероятно, была достигнута отдельная договоренность по их возвращению", – предположил Мамедов. 

Контекст:

Командиры защитников "Азовстали" – командир "Азова" Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, командир роты "Азов" Олег Хоменко, командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега – с мая 2022 года находились в российском плену.

Их освободили в сентябре 2022 года, однако согласно договоренностям, командиры должны были оставаться в Турции до конца войны – под протекторатом президента Реджепа Эрдогана. По словам главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, они жили "в частном доме в приличных условиях". Мать Паламара отмечала, что они находились под охраной и не могли свободно выходить из дома

8 июля 2023 года президент Владимир Зеленский сообщил о возвращении всех командиров домой в Украину. Заявление прозвучало во время визита президента в Турцию.

Пресс-секретарь президента страны-агрессора России Дмитрий Песков назвал возвращение в Украину защитников Мариуполя нарушением со стороны Киева и Анкары и пожаловался, что о возвращении украинцев "Россию никто не ставил в известность"

В ГУР заявляли, что возвращение командиров в Украину состоялось с соблюдением норм международного права. Договоренность об их возвращении была достигнута "на самом высоком уровне", но никаких условий Турция Украине не ставила, сообщил посол Украины Василий Боднар.

Теги: Турция, Мариуполь, полк Азов, плен, пленные, война России против Украины, Гюндуз Мамедов
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