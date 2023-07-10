Командиров обороны Мариуполя, вероятно, вернули в Украину благодаря отдельной договоренности – Мамедов

"У людей возникает немало вопросов о том, как наши герои оказались в Турции и как вернулись. Прежде всего следует разобраться с тем, что такое интернирование. В международном праве есть разные толкования этого понятия. Но чаще всего под ним понимают принятие и содержание на своей территории третьим государством (в основном нейтральным) лиц, принадлежащих к вооруженным силам воюющих государств", – написал юрист.
Он отметил, что при этом военнослужащие не абсолютно свободны и вынуждены соблюдать определенные правила, но в то же время они защищены международным гуманитарным правом.
Так поступала, в частности, Ирландия с британскими пилотами во времена II Мировой войны, добавил экс-замгенпрокурора.
"Обычно такое задержание продолжается до конца войны. В случае с нашими украинскими героями, вероятно, была достигнута отдельная договоренность по их возвращению", – предположил Мамедов.
* People have many questions about how our Heroes ended up in Turkey and how they returned. First of all, it is worth understanding what internment is. There are different interpretations of this concept in international law. But most often, it is understood as the acceptance and… pic.twitter.com/FoVbtsWrx2— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) July 10, 2023
Командиры защитников "Азовстали" – командир "Азова" Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, командир роты "Азов" Олег Хоменко, командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега – с мая 2022 года находились в российском плену.
Их освободили в сентябре 2022 года, однако согласно договоренностям, командиры должны были оставаться в Турции до конца войны – под протекторатом президента Реджепа Эрдогана. По словам главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, они жили "в частном доме в приличных условиях". Мать Паламара отмечала, что они находились под охраной и не могли свободно выходить из дома.
8 июля 2023 года президент Владимир Зеленский сообщил о возвращении всех командиров домой в Украину. Заявление прозвучало во время визита президента в Турцию.
Пресс-секретарь президента страны-агрессора России Дмитрий Песков назвал возвращение в Украину защитников Мариуполя нарушением со стороны Киева и Анкары и пожаловался, что о возвращении украинцев "Россию никто не ставил в известность".
В ГУР заявляли, что возвращение командиров в Украину состоялось с соблюдением норм международного права. Договоренность об их возвращении была достигнута "на самом высоком уровне", но никаких условий Турция Украине не ставила, сообщил посол Украины Василий Боднар.