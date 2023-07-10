Командиров обороны Мариуполя, вероятно, вернули в Украину благодаря отдельной договоренности – Мамедов

"У людей возникает немало вопросов о том, как наши герои оказались в Турции и как вернулись. Прежде всего следует разобраться с тем, что такое интернирование. В международном праве есть разные толкования этого понятия. Но чаще всего под ним понимают принятие и содержание на своей территории третьим государством (в основном нейтральным) лиц, принадлежащих к вооруженным силам воюющих государств", – написал юрист.

Он отметил, что при этом военнослужащие не абсолютно свободны и вынуждены соблюдать определенные правила, но в то же время они защищены международным гуманитарным правом.

Так поступала, в частности, Ирландия с британскими пилотами во времена II Мировой войны, добавил экс-замгенпрокурора.

"Обычно такое задержание продолжается до конца войны. В случае с нашими украинскими героями, вероятно, была достигнута отдельная договоренность по их возвращению", – предположил Мамедов.