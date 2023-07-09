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"Мы вернули домой командиров защиты Мариуполя". Зеленский прибыл во Львов

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Зеленский поблагодарил за возвращение защитников Мариуполя Турцию и украинцев
Зеленский поблагодарил за возвращение защитников Мариуполя Турцию и украинцев
Фото: president.gov.ua

Вечером 8 июля во Львов прибыл президент Украины Владимир Зеленский и объявил о возвращении в Украину из Турции командиров защитников "Азовстали" в Мариуполе Донецкой области. Об этом сообщает "Укринформ".

Зеленский обратился во Львове к украинцам, пишет агентство.

"Сегодня 500 дней полномасштабной войны, 500 дней, как мы боремся за свободу и независимость для Украины, за достоинство, за право на жизнь для всех наших людей всей страны. Украина всегда будет благодарна каждому и каждой, кто бьется за нее, – нашим воинам, нашим героям. Сегодня, в 500-й день войны, мы вернули домой, в Украину, пятерых наших героев, Героев Украины, командиров защиты Мариуполя и "Азовстали", – сказал он.

Президент отметил, что командир полка Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, командир роты "Азов" Олег Хоменко и командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега героически воевали ради Украины.

"Они прошли через российский плен, потом более 300 дней они были в Турции, им пора быть дома", – заявил Зеленский.

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Он поблагодарил за помощь в освобождении защитников Мариуполя Турцию и ее президента Реджепа Эрдогана, Службу безопасности Украины и других членов украинской команды, которая занималась этим вопросом.

Контекст:

Оборона Мариуполя продолжалась с февраля по май 2022 года. На заводе "Азовсталь" до середины мая находились украинские защитники – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. К тому моменту оккупанты захватили почти всю территорию Мариуполя и регулярно штурмовали "Азовсталь", обстреливали предприятие и сбрасывали на него авиабомбы.

16 мая Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, с "Азовстали" вышло около 2,5 тыс. защитников, по состоянию на конец мая 2023 года из российского плена вернулось более 500 из них. Оккупанты до сих пор удерживают около 700 азовцев, сообщили в подразделении.

Прокопенко, Паламар, Волынский, Шлега и Хоменко были освобождены из российского плена в сентябре 2022 года. Командиры мариупольского гарнизона были обменены в Анкаре. Согласно договоренностям, они должны были оставаться в Турции до конца войны и находились там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана. По словам главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, они жили "в частном доме в приличных условиях".

После возвращения командиров защитников Мариуполя из Турции в Украину пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ Дмитрий Песков назвал возвращение в Украину защитников Мариуполя нарушением со стороны Киева и Анкары и пожаловался, что о возвращении украинцев "Россию никто не ставил в известность".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Львов, война, Мариуполь, Азовсталь, Владимир Зеленский, украинцы, война России против Украины
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