"Мы вернули домой командиров защиты Мариуполя". Зеленский прибыл во Львов

Зеленский обратился во Львове к украинцам, пишет агентство.

"Сегодня 500 дней полномасштабной войны, 500 дней, как мы боремся за свободу и независимость для Украины, за достоинство, за право на жизнь для всех наших людей всей страны. Украина всегда будет благодарна каждому и каждой, кто бьется за нее, – нашим воинам, нашим героям. Сегодня, в 500-й день войны, мы вернули домой, в Украину, пятерых наших героев, Героев Украины, командиров защиты Мариуполя и "Азовстали", – сказал он.

Президент отметил, что командир полка Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, командир роты "Азов" Олег Хоменко и командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега героически воевали ради Украины.

"Они прошли через российский плен, потом более 300 дней они были в Турции, им пора быть дома", – заявил Зеленский.

Фото: president.gov.ua

Он поблагодарил за помощь в освобождении защитников Мариуполя Турцию и ее президента Реджепа Эрдогана, Службу безопасности Украины и других членов украинской команды, которая занималась этим вопросом.