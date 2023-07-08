Возвращение командиров защитников "Азовстали" состоялось с соблюением норм международного права – ГУР Минобороны Украины

"Все соответствующие действия совершены с учетом соблюдения интересов украинских военнопленных, освобожденных из плена, и, конечно, с учетом всех необходимых процедур и норм международного права", – сказал он.
Юсов отметил, что детали и условия возвращения пока не может комментировать, однако добавил, что Украина и дальше будет возвращать своих пленных домой.
8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что командиры защитников Мариуполя возвращаются из Турции в Украину. Это командир "Азова" Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, командир роты "Азов" Олег Хоменко и командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега.
Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что их освобождение – "нарушение" со стороны Украины и Турции. Также Песков пожаловался, что о возвращении украинцев "Россию никто не ставил в известность".
Оборона Мариуполя продолжалась с февраля по май 2022 года. На заводе "Азовсталь" до середины мая находились украинские защитники – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. К тому моменту оккупанты захватили почти всю территорию Мариуполя и регулярно штурмовали "Азовсталь", обстреливали предприятие и сбрасывали на него авиабомбы.
16 мая Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, с "Азовстали" вышло около 2,5 тыс. защитников, по состоянию на конец мая 2023 года из российского плена вернулось более 500 из них. Оккупанты до сих пор удерживают около 700 азовцев, сообщили в подразделении.
Прокопенко, Паламар, Волынский, Шлега и Хоменко были освобождены из российского плена в сентябре 2022 года. Командиры мариупольского гарнизона были обменены в Анкаре. Сначала сообщалось, что согласно договоренностям, они должны были оставаться в Турции до конца войны и находились там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана. По словам главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, они жили "в частном доме в приличных условиях".