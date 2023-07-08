Возвращение командиров защитников "Азовстали" состоялось с соблюением норм международного права – ГУР Минобороны Украины

"Все соответствующие действия совершены с учетом соблюдения интересов украинских военнопленных, освобожденных из плена, и, конечно, с учетом всех необходимых процедур и норм международного права", – сказал он.

Юсов отметил, что детали и условия возвращения пока не может комментировать, однако добавил, что Украина и дальше будет возвращать своих пленных домой.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что командиры защитников Мариуполя возвращаются из Турции в Украину. Это командир "Азова" Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, командир роты "Азов" Олег Хоменко и командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега.

Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что их освобождение – "нарушение" со стороны Украины и Турции. Также Песков пожаловался, что о возвращении украинцев "Россию никто не ставил в известность".