Песков пожаловался, что РФ "никто не ставил в известность" о возвращении в Украину из Турции защитников Мариуполя

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении в Украину из Турции, где он находился с визитом, командира полка Нацгвардии "Азов" Дениса Прокопенко, его заместителя Святослава Паламаря, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского, командир роты "Азов" Олега Хоменко и командира 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Дениса Шлеги.

Песков считает, что Украина и Турция нарушили условия возвращения в рамках "имевшихся договоренностей".

По словам пресс-секретаря главы Кремля, слова которого приводят пропагандисты, защитники Мариуполя "должны были находиться на территории Турции до момента окончания конфликта", как в РФ называют свое полномасштабное вторжение в Украину.

При этом Песков пожаловался "РИА Новости", что о возвращении украинцев в Украину "Россию никто не ставил в известность".

Вечером 8 июля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter, что "у России нет никакой субъектности на международной арене".

"После 24 июня 2023 года (в этот день в РФ произошел мятеж Евгения Пригожина, главаря признанной в мире преступной организации ЧВК "Вагнер". – "ГОРДОН") для путинской элиты начался "прекрасный новый мир", в котором ее и на внешних рынках, и внутри страны будут постоянно ставить на известное ей место", – подчеркнул он.