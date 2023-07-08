Песков пожаловался, что РФ "никто не ставил в известность" о возвращении в Украину из Турции защитников Мариуполя

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении в Украину из Турции, где он находился с визитом, командира полка Нацгвардии "Азов" Дениса Прокопенко, его заместителя Святослава Паламаря, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского, командир роты "Азов" Олега Хоменко и командира 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Дениса Шлеги.
Песков считает, что Украина и Турция нарушили условия возвращения в рамках "имевшихся договоренностей".
По словам пресс-секретаря главы Кремля, слова которого приводят пропагандисты, защитники Мариуполя "должны были находиться на территории Турции до момента окончания конфликта", как в РФ называют свое полномасштабное вторжение в Украину.
При этом Песков пожаловался "РИА Новости", что о возвращении украинцев в Украину "Россию никто не ставил в известность".
Вечером 8 июля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter, что "у России нет никакой субъектности на международной арене".
"После 24 июня 2023 года (в этот день в РФ произошел мятеж Евгения Пригожина, главаря признанной в мире преступной организации ЧВК "Вагнер". – "ГОРДОН") для путинской элиты начался "прекрасный новый мир", в котором ее и на внешних рынках, и внутри страны будут постоянно ставить на известное ей место", – подчеркнул он.
Росія не має жодної суб’єктності на міжнародній арені. Після 24.06.2023 для путінської еліти почався «прекрасний новий світ», у якому її і на зовнішніх ринках, і всередині країни постійно ставитимуть на відоме їй місце…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 8, 2023
Оборона Мариуполя продолжалась с февраля по май 2022 года. На заводе "Азовсталь" до середины мая находились украинские защитники – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. К тому моменту оккупанты захватили почти всю территорию Мариуполя и регулярно штурмовали "Азовсталь", обстреливали предприятие и сбрасывали на него авиабомбы.
16 мая Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, с "Азовстали" вышло около 2,5 тыс. защитников, по состоянию на конец мая 2023 года из российского плена вернулось более 500 из них. Оккупанты до сих пор удерживают около 700 азовцев, сообщили в подразделении.
Прокопенко, Паламар, Волынский, Шлега и Хоменко были освобождены из российского плена в сентябре 2022 года. Командиры мариупольского гарнизона были обменены в Анкаре. Согласно договоренностям, они должны были оставаться в Турции до конца войны и находились там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана. По словам главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, они жили "в частном доме в приличных условиях".