Ампутация ноги без анестезии, улицы в телах, голод, год плена. Интервью Бацман с защитником Мариуполя азовцем Равликом. Видео

Равликовский почти год провел в плену у оккупантов Фото: АЗОВ / Facebook

Во время интервью Равликовский говорил о:

том, как попал в армию и когда для него началась война;

полномасштабном вторжении России в 2022 году и обороне Мариуполя;

боях в Мариупольском морском порту и на "Азовстали";

условиях пребывания военных на "Азовстали" весной 2022 года;

командирах "Азова";

жестокости российских оккупантов и убийствах ими гражданских в Мариуполе;

условиях содержания в плену и пытках;

россиянах, их ответственности за войну, а также о президенте страны-агрессора России Владимире Путине.

"Когда выходили с "Азовстали", [командир "Азова"] Редис сказал мне фразу, которую я пронес через весь плен: "Мы как командиры должны осознавать, что можем не вернуться живыми". Мы были готовы к плену", – рассказал в интервью Равликовский.

Равликовский родился во Львове в 1992 году. Окончил Львовский государственный университет внутренних дел (специальность – правоведение). В Национальной гвардии – с 2012 года. Сначала служил во 2-й отдельной бригаде, в 2015-м перешел в "Азов". После начала российской агрессии в 2014 году принимал участие в боевых действиях на востоке Украины, в частности в боях за Славянск, Красногоровку, Светлодарскую дугу.

После полномасштабного вторжения России в 2022 году в составе "Азова" защищал Мариуполь, был командиром позиции в Мариупольском порту и командиром батальона на "Азовстали".

Почти год провел в плену у оккупантов, был освобожден в мае 2023-го. Сейчас проходит реабилитацию.

В мае 2022 года президент Украины Владимир Зеленский наградил младшего лейтенанта Равликовского медалью "За военную службу Украине".