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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ампутация ноги без анестезии, улицы в телах, голод, год плена. Интервью Бацман с защитником Мариуполя азовцем Равликом. Видео

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Равликовский почти год провел в плену у оккупантов
Равликовский почти год провел в плену у оккупантов
Фото: АЗОВ / Facebook

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с офицером бригады "Азов", защитником Мариуполя Донецкой области Богданом Равликовским (позывной Равлик).

Во время интервью Равликовский говорил о:  

  • том, как попал в армию и когда для него началась война;
  • полномасштабном вторжении России в 2022 году и обороне Мариуполя;
  • боях в Мариупольском морском порту и на "Азовстали"; 
  • условиях пребывания военных на "Азовстали" весной 2022 года; 
  • командирах "Азова"; 
  • жестокости российских оккупантов и убийствах ими гражданских в Мариуполе;
  • условиях содержания в плену и пытках;
  • россиянах, их ответственности за войну, а также о президенте страны-агрессора России Владимире Путине.

"Когда выходили с "Азовстали", [командир "Азова"] Редис сказал мне фразу, которую я пронес через весь плен: "Мы как командиры должны осознавать, что можем не вернуться живыми". Мы были готовы к плену", – рассказал в интервью Равликовский. 

Равликовский родился во Львове в 1992 году. Окончил Львовский государственный университет внутренних дел (специальность – правоведение). В Национальной гвардии – с 2012 года. Сначала служил во 2-й отдельной бригаде, в 2015-м перешел в "Азов". После начала российской агрессии в 2014 году принимал участие в боевых действиях на востоке Украины, в частности в боях за Славянск, Красногоровку, Светлодарскую дугу.

После полномасштабного вторжения России в 2022 году в составе "Азова" защищал Мариуполь, был командиром позиции в Мариупольском порту и командиром батальона на "Азовстали". 

Почти год провел в плену у оккупантов, был освобожден в мае 2023-го. Сейчас проходит реабилитацию. 

В мае 2022 года президент Украины Владимир Зеленский наградил младшего лейтенанта Равликовского медалью "За военную службу Украине". 

видео

Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Мариуполь, полк Азов, Азовсталь, Алеся Бацман, война России против Украины, Богдан Равликовский
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