Защитник Мариуполя Химик: Пока мы были в Мариуполе, была надежда, что еще чуть-чуть – и нас деблокируют. На “Азовстали” надежда была только на extraction

"Мы надеялись. Даже когда мы были в Мариуполе, у нас всегда было ощущение: "Вот сейчас, чуть-чуть – и нас деблокируют". Всегда была какая-то надежда. Когда мы были на "Азовстали", надежда была только на extraction в Турцию. И когда было "Евровидение", [солист украинской группы] Kalush [Orchestra] сказал: "Save Azovstal! Save Mariupol!" И мы такие: возможно, это даст толчок – и сделают extraction. Какие-то мысли были, но мы особо не надеялись", – отметил Химик.

Он рассказал, что когда стало известно, что защитники Мариуполя будут выходить с "Азовстали", он "много о чем думал".

"Мы выходили, по сути, в неизвестность. Нам сказали, что будут все условия и все будет хорошо. Но по факту мы знали, что России нельзя доверять. Всегда договоренности нарушались. И поэтому мысли были: "Что будет, то и будет". Если я был готов умереть на "Азовстали", то типа умру в плену – окей. Это был приказ", – объяснил Химик.

По его словам, когда выходили с "Азовстали", защитники Мариуполя "были уставшие очень сильно, и некоторые даже хотели побыстрее умереть".

"Были разговоры о том, что некоторые подразделения хотели остаться до конца на "Азовстали". Не хотели выходить", – сообщил защитник Мариуполя.

Защитник Мариуполя Давид Касаткин: Конвоир спросил: "Правда, что вы нашим яйца отрезали?" Я ответил: “Мы живем по законам чести. Когда у нас были пленные, мы их кормили и обменивали“. Он поверил, сказал, что больше вопросов нет. Читайте полную версию интервью

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