Защитник Мариуполя Химик: Пока мы были в Мариуполе, была надежда, что еще чуть-чуть – и нас деблокируют. На “Азовстали” надежда была только на extraction

"Мы надеялись. Даже когда мы были в Мариуполе, у нас всегда было ощущение: "Вот сейчас, чуть-чуть – и нас деблокируют". Всегда была какая-то надежда. Когда мы были на "Азовстали", надежда была только на extraction в Турцию. И когда было "Евровидение", [солист украинской группы] Kalush [Orchestra] сказал: "Save Azovstal! Save Mariupol!" И мы такие: возможно, это даст толчок – и сделают extraction. Какие-то мысли были, но мы особо не надеялись", – отметил Химик.
Он рассказал, что когда стало известно, что защитники Мариуполя будут выходить с "Азовстали", он "много о чем думал".
"Мы выходили, по сути, в неизвестность. Нам сказали, что будут все условия и все будет хорошо. Но по факту мы знали, что России нельзя доверять. Всегда договоренности нарушались. И поэтому мысли были: "Что будет, то и будет". Если я был готов умереть на "Азовстали", то типа умру в плену – окей. Это был приказ", – объяснил Химик.
По его словам, когда выходили с "Азовстали", защитники Мариуполя "были уставшие очень сильно, и некоторые даже хотели побыстрее умереть".
"Были разговоры о том, что некоторые подразделения хотели остаться до конца на "Азовстали". Не хотели выходить", – сообщил защитник Мариуполя.
Защитник Мариуполя Давид Касаткин: Конвоир спросил: "Правда, что вы нашим яйца отрезали?" Я ответил: “Мы живем по законам чести. Когда у нас были пленные, мы их кормили и обменивали“. Он поверил, сказал, что больше вопросов нет. Читайте полную версию интервью
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Оккупанты обстреливали город со всех видов оружия. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город в полной оккупации. Оборона города продолжалась 86 дней.
Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода до начала мая также были сотни гражданских.
В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, с "Азовстали" вышло около 2,5 тыс. защитников, по состоянию на конец мая 2023 года из российского плена вернулось более 500 из них, в том числе Касаткин.
Во время обороны "Азовстали" украинские военнослужащие призывали эвакуировать их по процедуре extraction, примером которой называли спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. В частности, защитники Мариуполя предлагали вывезти их на территорию Турции "с гарантиями безопасности с турецкой стороны". В итоге было достигнуто соглашение о выходе украинских защитников с "Азовстали" с гарантиями, что в дальнейшем их освободят по обмену.
Командиры мариупольского гарнизона были освобождены в сентябре 2022 года, их перевезли в Турцию. Согласно договоренностям, они должны оставаться в этой стране до конца войны.