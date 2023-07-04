ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Защитник Мариуполя Химик: С "Азовстали" нас везли дагестанцы. Они к нам очень лояльно относились. Один из них моему товарищу сказал: "Я тебе желаю удачи и надеюсь, что вы всю свою землю вернете обратно"

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Химик отметил, что дагестанцы везли защитников Мариуполя в Оленовку, не связывая им руки
Химик отметил, что дагестанцы везли защитников Мариуполя в Оленовку, не связывая им руки
Фото: khimikdavid / Instagram

Представители российской республики Дагестан, которые воевали в составе оккупационных войск РФ в Украине, лояльно относились к защитникам Мариуполя Донецкой области. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сообщил офицер "Азова", один из защитников Мариуполя Давид Касаткин (Химик).

"[После прекращения обороны Мариуполя] нас [с "Азовстали" в оккупированную Оленовку] везли дагестанцы. На самом деле дагестанцы к нам очень лояльно относятся. Даже тех парней, которых недавно обменяли, – они говорили, что их эвакуировали дагестанцы и что они очень лояльно относятся. Парни из другого автобуса рассказывали, что автобус возле магазина остановился, дагестанец вышел в магазин, купил там хлеб, кефир, молоко и в автобусе пороздавал пацанам, сказал: "Пацаны, это все вам. Я вас уважаю. И если кто-то из наших попадет к вам, я хочу, чтобы вы относились к ним так же", – сказал он.

Защитник Мариуполя отметил, что дагестанцы также давали им покурить по дороге в Оленовку.

"Там стоял, как я понял, командир то ли роты разведки из Дагестана, то ли типа того. Мы с ними стояли и нормально общались. Они, как я понял, на тот момент войны не видели. Потому что он меня спросил про кучу сгоревшей техники возле "Азовстали": "А что там было?" Я говорю: "Да бой был..." Куча сгоревшей техники – он таких боев не видел... Я его понимаю. До полномасштабки и я такого не видел… Они еще не стреляные, можно сказать: "Блин, ну круто. Круто, вы молодцы, пацаны. Стояли, не сдавались". И потом мне мой товарищ сказал, что он общался с другим – и тот ему пожал руку, когда уходил, и сказал: "Я тебе желаю удачи и надеюсь, что вы всю свою землю вернете обратно", – рассказал Химик.

По его словам, когда дагестанцы везли защитников Мариуполя в Оленовку, руки у них не были связаны.

Защитник Мариуполя Химик Касаткин: Конвоир спросил: "Правда, что вы нашим яйца отрезали?" Я ответил: “Мы живем по законам чести. Когда у нас были пленные, мы их кормили и обменивали“. Он поверил, сказал, что больше вопросов нет. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Касаткин родился в 1996 году в Мариуполе. В 18 лет вступил в "Азов". В 2022 году принимал участие в обороне Мариуполя, в том числе "Азовстали". В мае – сентябре 2022 года находился в плену у российских оккупантов. 

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Оккупанты обстреливали город со всех видов оружия. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город в полной оккупации. Оборона города продолжалась 86 дней.

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода до начала мая также были сотни гражданских.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Мариуполь, Азовсталь, Оленовка, Дагестан, Давид Касаткин
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