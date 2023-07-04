Защитник Мариуполя Химик: В Мариуполе был хаос, везде лежали трупы. В любой двор заходишь – трупы. Этого не передать словами… Раньше я к смерти попроще относился, потом начал всерьез воспринимать

"Что было даже в Мариуполе – это... Не знаю, как объяснить. Полнейший хаос. Нет уже законов… Люди голодают, нет скорой помощи, которая может приехать. Людей завалило – нет спасателей, которые могут приехать и их откопать. На клумбах хоронили", – сказал он.

Защитник Мариуполя отметил, что он "всегда сдерживал слезы".

"Но когда я ходил по Мариуполю… В любой двор... Просто по улице идешь, возле моря – везде лежат трупы людей. Везде. В любой двор заходишь – трупы лежат накрытые либо уже похороненные. В другой двор заходишь – трупы лежат накрытые или уже похороненные. Не передать словами… Наверное, раньше я к смерти попроще относился. Сейчас уже начал всерьез это воспринимать", – объяснил Химик.

По его словам, когда он в Мариуполе смотрел на трупы, то чувствовал пустоту.

"Я не понимал, что происходит, куда я попал... Что я попал не в тот мир, в котором живу… Откуда эта жестокость? Мы же типа в цивилизованном мире живем. XXI век. Вот такие философские мысли были", – вспомнил Химик.

Защитник Мариуполя Давид Касаткин: Конвоир спросил: "Правда, что вы нашим яйца отрезали?" Я ответил: “Мы живем по законам чести. Когда у нас были пленные, мы их кормили и обменивали“. Он поверил, сказал, что больше вопросов нет. Читайте полную версию интервью

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