Азовец Дутчак: Выход с "Азовстали" случился из-за нехватки медикаментов. Нужно было спасать ребят

Медики на "Азовстали" "делали все, что могли, и даже больше", подчеркнул Дутчак. На фото – госпиталь на заводе после удара РФ 28 апреля, в результате которого там рухнула операционная Скриншот: Полк АЗОВ – офіційний канал / YouTube

Он рассказал, что госпиталь называли "железяка", там находились и военнослужащие, и гражданские.

"Достойные уважения наши медики в этих нечеловеческих условиях делали все, что могли, и больше, и больше, и очень хорошо справлялись. Но когда начался огромный наплыв раненых, плюс ко всему стали обстреливать очень сильно территорию, прилегающую к госпиталю, и было несколько прямых попаданий, которые забирали жизни бойцов, которых уже спасли, – вот тогда... Я бы не сказал, что было отчаяние, но был момент угрюмого такого фатализма, что "да, наверное, мы здесь все останемся". И очень жаль было ребят, которые мучились просто от нехватки медикаментов. И это, кстати, был самый главный аргумент, почему случился этот выход с "Азовстали". Нужно было спасать этих ребят", – продолжил он.

По словам Дутчака, Россия блокировала обмен, в рамках которого Украина могла бы забрать с "Азовстали" своих раненых.

"Россияне не соглашались, чтобы наше политическое и военное руководство обменяло наших раненых на их военнопленных. На то время уже количество российских военнопленных, я так понимаю, было достаточно для того, чтобы именно дать возможность эвакуировать наших раненых. Но россияне – их руководство – в очередной раз показали, что слова "русские своих не бросают" – это пустой для них звук, и они не пошли на эти переговоры. Поэтому было довольно тягостно. Не от того, что руки опускались у наших врачей – дай Бог им здоровья, и я очень желаю, чтобы те, которые сейчас в плену, поскорее вернулись по обмену к нам, – а от того, что просто нечем в этих условиях помочь", – рассказал он.

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