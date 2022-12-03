Азовец Дутчак: Выход с "Азовстали" случился из-за нехватки медикаментов. Нужно было спасать ребят

Он рассказал, что госпиталь называли "железяка", там находились и военнослужащие, и гражданские.
"Достойные уважения наши медики в этих нечеловеческих условиях делали все, что могли, и больше, и больше, и очень хорошо справлялись. Но когда начался огромный наплыв раненых, плюс ко всему стали обстреливать очень сильно территорию, прилегающую к госпиталю, и было несколько прямых попаданий, которые забирали жизни бойцов, которых уже спасли, – вот тогда... Я бы не сказал, что было отчаяние, но был момент угрюмого такого фатализма, что "да, наверное, мы здесь все останемся". И очень жаль было ребят, которые мучились просто от нехватки медикаментов. И это, кстати, был самый главный аргумент, почему случился этот выход с "Азовстали". Нужно было спасать этих ребят", – продолжил он.
По словам Дутчака, Россия блокировала обмен, в рамках которого Украина могла бы забрать с "Азовстали" своих раненых.
"Россияне не соглашались, чтобы наше политическое и военное руководство обменяло наших раненых на их военнопленных. На то время уже количество российских военнопленных, я так понимаю, было достаточно для того, чтобы именно дать возможность эвакуировать наших раненых. Но россияне – их руководство – в очередной раз показали, что слова "русские своих не бросают" – это пустой для них звук, и они не пошли на эти переговоры. Поэтому было довольно тягостно. Не от того, что руки опускались у наших врачей – дай Бог им здоровья, и я очень желаю, чтобы те, которые сейчас в плену, поскорее вернулись по обмену к нам, – а от того, что просто нечем в этих условиях помочь", – рассказал он.
Оборона Мариуполя продолжалась с февраля по май. На заводе "Азовсталь" до середины мая находились украинские защитники – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. К тому моменту оккупанты захватили почти всю территорию Мариуполя и регулярно штурмовали "Азовсталь", обстреливали предприятие и сбрасывали на него авиабомбы.
16 мая президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. По состоянию на конец октября, по информации начальника штаба "Азова" Богдана Кротевича (Тавра), в плену находилось около 2 тыс. защитников Мариуполя, в том числе 700 азовцев.
Часть защитников Мариуполя уже вернулась из плена, среди них – пятеро руководителей гарнизона, в том числе командир полка "Азов" Денис Прокопенко и его заместитель Святослав Паламар (Калина). По условиям обмена, руководители гарнизона должны оставаться в Турции до конца войны.
Дутчака оккупанты удерживали четыре месяца, он был освобожден в сентябре.