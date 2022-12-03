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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Азовец Дутчак: Выход с "Азовстали" случился из-за нехватки медикаментов. Нужно было спасать ребят

 
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Медики на "Азовстали" "делали все, что могли, и даже больше", подчеркнул Дутчак. На фото госпиталь на заводе после удара РФ 28 апреля, в результате которого там рухнула операционная
Медики на "Азовстали" "делали все, что могли, и даже больше", подчеркнул Дутчак. На фото – госпиталь на заводе после удара РФ 28 апреля, в результате которого там рухнула операционная
Скриншот: Полк АЗОВ – офіційний канал / YouTube

Нехватка медикаментов для раненых, которые находились в полевом госпитале на заводе "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области, стала главным аргументом в пользу выхода гарнизона с территории завода в плен к российским оккупантам. Об этом военнослужащий полка "Азов" Нацгвардии Украины сержант Владислав Дутчак, защищавший "Азовсталь", рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Он рассказал, что госпиталь называли "железяка", там находились и военнослужащие, и гражданские. 

"Достойные уважения наши медики в этих нечеловеческих условиях делали все, что могли, и больше, и больше, и очень хорошо справлялись. Но когда начался огромный наплыв раненых, плюс ко всему стали обстреливать очень сильно территорию, прилегающую к госпиталю, и было несколько прямых попаданий, которые забирали жизни бойцов, которых уже спасли, – вот тогда... Я бы не сказал, что было отчаяние, но был момент угрюмого такого фатализма, что "да, наверное, мы здесь все останемся". И очень жаль было ребят, которые мучились просто от нехватки медикаментов. И это, кстати, был самый главный аргумент, почему случился этот выход с "Азовстали". Нужно было спасать этих ребят", – продолжил он. 

По словам Дутчака, Россия блокировала обмен, в рамках которого Украина могла бы забрать с "Азовстали" своих раненых. 

"Россияне не соглашались, чтобы наше политическое и военное руководство обменяло наших раненых на их военнопленных. На то время уже количество российских военнопленных, я так понимаю, было достаточно для того, чтобы именно дать возможность эвакуировать наших раненых. Но россияне – их руководство – в очередной раз показали, что слова "русские своих не бросают" – это пустой для них звук, и они не пошли на эти переговоры. Поэтому было довольно тягостно. Не от того, что руки опускались у наших врачей – дай Бог им здоровья, и я очень желаю, чтобы те, которые сейчас в плену, поскорее вернулись по обмену к нам, – а от того, что просто нечем в этих условиях помочь", – рассказал он.  

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Оборона Мариуполя продолжалась с февраля по май. На заводе "Азовсталь" до середины мая находились украинские защитники – бойцы  Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. К тому моменту оккупанты захватили почти всю территорию Мариуполя и регулярно штурмовали "Азовсталь", обстреливали предприятие и сбрасывали на него авиабомбы

16 мая президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. По состоянию на конец октября, по информации начальника штаба "Азова" Богдана Кротевича (Тавра), в плену находилось около 2 тыс. защитников Мариуполя, в том числе 700 азовцев

Часть защитников Мариуполя уже вернулась из плена, среди них – пятеро руководителей гарнизона, в том числе командир полка "Азов" Денис Прокопенко и его заместитель Святослав Паламар (Калина). По условиям обмена, руководители гарнизона должны оставаться в Турции до конца войны.

Дутчака оккупанты удерживали четыре месяца, он был освобожден в сентябре.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Мариуполь, эвакуация, плен, раненые, госпиталь, Оборона Мариуполя, война России против Украины, военнослужащий, Владислав Дутчак
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