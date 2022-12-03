Азовец Дутчак: После прямого попадания бомбы по штабному бункеру на "Азовстали" мы выскочили из центра боевого управления – и увидели страшную картину. Все в дыму, пыли

То, что на "Азовстали" целый подземный город, где можно укрыться от любой бомбы – только легенда, рассказал азовец Фото: EPA (архив)

Дутчак отметил, что на территории "Азовстали" много бомбоубежищ, они рассчитаны на то, чтобы пережить, в частности, атаку химическим оружием, но не приспособлены для того, чтобы выдерживать прямые попадания огромных авиабомб, которые использовали россияне.

"И попадание ФАБ – это гарантия была того, что обрушится любое бомбоубежище. А то, что себя россияне накрутили, что там по девять этажей вниз... Чем ниже ты спускаешься, тем меньше кислорода. Там невозможно просто дышать: нечем. Там нету электрики. Ну, просто это легенда на самом деле: что там город под городом. Да, там были подземные переходы, которые тоже рушились под ударами бомб", – рассказал Дутчак..

Гордон спросил, видел ли он, как гибли его товарищи.

"Нет. Непосредственно, прямо на глазах, – нет. Постфактум. Когда у нас было прямое попадание по нашему штабному бункеру, мне повезло в этом плане. Я был на дежурстве в штабе, и ФАБ, который попал как раз по бомбоубежищу, – он многих ребят... Многие ребята погибли, получили жестокие контузии, ранения. И вот после попадания непосредственно мы выскочили из ЦБУ: центра боевого управления – и увидели эту страшную картину. Насколько это можно было увидеть – в дыму, в пыли и так далее. Так – да. Но вот чтобы непосредственно на глазах – к счастью, нет", – поделился военный.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube