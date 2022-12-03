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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Азовец Дутчак: После прямого попадания бомбы по штабному бункеру на "Азовстали" мы выскочили из центра боевого управления – и увидели страшную картину. Все в дыму, пыли

 
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То, что на "Азовстали" целый подземный город, где можно укрыться от любой бомбы только легенда, рассказал азовец
То, что на "Азовстали" целый подземный город, где можно укрыться от любой бомбы – только легенда, рассказал азовец
Фото: EPA (архив)

Военнослужащий полка "Азов" Нацгвардии Украины сержант Владислав Дутчак, защищавший "Азовсталь", видел прямое попадание авиабомбы по одному из бункеров, в результате которого погибло много украинских военных. Об этом он расскзаал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Дутчак отметил, что на территории "Азовстали" много бомбоубежищ, они рассчитаны на то, чтобы пережить, в частности, атаку химическим оружием, но не приспособлены для того, чтобы выдерживать прямые попадания огромных авиабомб, которые использовали россияне. 

"И попадание ФАБ – это гарантия была того, что обрушится любое бомбоубежище. А то, что себя россияне накрутили, что там по девять этажей вниз... Чем ниже ты спускаешься, тем меньше кислорода. Там невозможно просто дышать: нечем. Там нету электрики. Ну, просто это легенда на самом деле: что там город под городом. Да, там были подземные переходы, которые тоже рушились под ударами бомб", – рассказал Дутчак..

Гордон спросил, видел ли он, как гибли его товарищи.

"Нет. Непосредственно, прямо на глазах, – нет. Постфактум. Когда у нас было прямое попадание по нашему штабному бункеру, мне повезло в этом плане. Я был на дежурстве в штабе, и ФАБ, который попал как раз по бомбоубежищу, – он многих ребят... Многие ребята погибли, получили жестокие контузии, ранения. И вот после попадания непосредственно мы выскочили из ЦБУ: центра боевого управления – и увидели эту страшную картину. Насколько это можно было увидеть – в дыму, в пыли и так далее. Так – да. Но вот чтобы непосредственно на глазах – к счастью, нет", – поделился военный. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Оборона Мариуполя продолжалась с февраля по май. На заводе "Азовсталь" до середины мая находились украинские защитники – бойцы  Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. К тому моменту оккупанты захватили почти всю территорию Мариуполя и регулярно штурмовали "Азовсталь", обстреливали предприятие и сбрасывали на него авиабомбы

16 мая президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. По состоянию на конец октября, по информации начальника штаба "Азова" Богдана Кротевича (Тавра), в плену находилось около 2 тыс. защитников Мариуполя, в том числе 700 азовцев

Часть защитников Мариуполя уже вернулась из плена, среди них – пятеро руководителей гарнизона, в том числе командир полка "Азов" Денис Прокопенко и его заместитель Святослав Паламар (Калина). По условиям обмена, руководители гарнизона должны оставаться в Турции до конца войны.

Дутчака оккупанты удерживали четыре месяца, он был освобожден в сентябре.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Мариуполь, бомбоубежище, Азовсталь, авиаудар, война России против Украины, Владислав Дутчак
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