Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на новость о возвращении Редиса домой из Турции вместе с другими командирами

Прокопенко сделала репост соответствующей публикации со страницы украинского президента Владимира Зеленского в свой блог, сопроводив его радостными смайлами.

Контекст:

Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году. Предложение возлюбленной Денис Прокопенко сделал во время отдыха в Норвегии. Детей у пары нет.

С 2014 года Прокопенко принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в составе полка "Азов". В сентябре 2017 года был назначен командиром.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Прокопенко защищал Мариуполь от российских оккупантов. В мае 2022 года он попал в плен.

Все это время Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занимается организацией процесса их освобождения.

21 сентября Прокопенко освободили из плена. Все это время он находился в Турции. Зеленский ранее говорил, что он вместе с другими командирами защитников Мариуполя останется там до конца войны

4 октября Катерина и Денис Прокопенко встретились.

8 июля 2023 года Зеленский сообщил, что командиры защитников "Азовстали" возвращаются из Турции в Украину.