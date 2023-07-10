Турция вернула Украине командиров "Азова" безо всяких условий – посол

"Это результаты работы большой команды во главе с президентом Владимиром Зеленским и непосредственно самого визита, поскольку договоренности достигались на самом высоком уровне. Но подготовительная работа длилась в течение нескольких месяцев", – рассказал он.

Посол подчеркнул, что в этом процессе участвовал практически весь "дипломатический авангард".

"Каких-либо условий, о которых мне было бы известно по поводу возвращения военных, не было выдвинуто. И это особенность турецкой стороны как медиатора, который предоставляет хорошие услуги для того, чтобы сам процесс продолжался", – отметил он.

Боднар добавил, что и для самой Турции важна подобная роль, поскольку таким образом она усиливает свои позиции на международной арене.