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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Турция вернула Украине командиров "Азова" безо всяких условий – посол

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О возвращении командиров защитников "Азовстали" стало известно 8 июля
О возвращении командиров защитников "Азовстали" стало известно 8 июля
Фото: EPA

Турция не ставила никаких условий Украине по поводу возвращения командиров "Азова". Об этом 10 июля в эфире "Радіо Свобода" сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Это результаты работы большой команды во главе с президентом Владимиром Зеленским и непосредственно самого визита, поскольку договоренности достигались на самом высоком уровне. Но подготовительная работа длилась в течение нескольких месяцев", – рассказал он.

Посол подчеркнул, что в этом процессе участвовал практически весь "дипломатический авангард".

"Каких-либо условий, о которых мне было бы известно по поводу возвращения военных, не было выдвинуто. И это особенность турецкой стороны как медиатора, который предоставляет хорошие услуги для того, чтобы сам процесс продолжался", – отметил он.

Боднар добавил, что и для самой Турции важна подобная роль, поскольку таким образом она усиливает свои позиции на международной арене.

Контекст:

Командиры защитников "Азовстали" – командир "Азова" Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, командир роты "Азов" Олег Хоменко, командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега – с мая 2022 года находились в российском плену.

Их освободили в сентябре 2022 года, однако согласно договоренностям, командиры должны были оставаться в Турции до конца войны – под протекторатом президента Реджепа Эрдогана. По словам главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, они жили "в частном доме в приличных условиях".

Однако 8 июля 2023-го Зеленский сообщил о возвращении всех командиров домой в Украину. Заявление прозвучало вскоре после визита президента в Турцию.

После возвращения командиров защитников Мариуполя из Турции в Украину пресс-секретарь президента страны-агрессора России Дмитрий Песков назвал возвращение в Украину защитников Мариуполя нарушением со стороны Киева и Анкары и пожаловался, что о возвращении украинцев "Россию никто не ставил в известность".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Турция, война, военные, Мариуполь, полк Азов, Азовсталь, Василий Боднар, война России против Украины
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