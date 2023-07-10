Турция вернула Украине командиров "Азова" безо всяких условий – посол

"Это результаты работы большой команды во главе с президентом Владимиром Зеленским и непосредственно самого визита, поскольку договоренности достигались на самом высоком уровне. Но подготовительная работа длилась в течение нескольких месяцев", – рассказал он.
Посол подчеркнул, что в этом процессе участвовал практически весь "дипломатический авангард".
"Каких-либо условий, о которых мне было бы известно по поводу возвращения военных, не было выдвинуто. И это особенность турецкой стороны как медиатора, который предоставляет хорошие услуги для того, чтобы сам процесс продолжался", – отметил он.
Боднар добавил, что и для самой Турции важна подобная роль, поскольку таким образом она усиливает свои позиции на международной арене.
Командиры защитников "Азовстали" – командир "Азова" Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, командир роты "Азов" Олег Хоменко, командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега – с мая 2022 года находились в российском плену.
Их освободили в сентябре 2022 года, однако согласно договоренностям, командиры должны были оставаться в Турции до конца войны – под протекторатом президента Реджепа Эрдогана. По словам главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, они жили "в частном доме в приличных условиях".
Однако 8 июля 2023-го Зеленский сообщил о возвращении всех командиров домой в Украину. Заявление прозвучало вскоре после визита президента в Турцию.
После возвращения командиров защитников Мариуполя из Турции в Украину пресс-секретарь президента страны-агрессора России Дмитрий Песков назвал возвращение в Украину защитников Мариуполя нарушением со стороны Киева и Анкары и пожаловался, что о возвращении украинцев "Россию никто не ставил в известность".