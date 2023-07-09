Вернувшийся в Украину командир полка "Азов" Прокопенко: Продолжаем борьбу, обязательно скажем свое слово в бою

"Я глубоко уверен в том, что армия – это глубоко командная работа, и с сегодняшнего дня мы вместе с вами, мы продолжаем борьбу, мы обязательно свое слово скажем еще в бою, и самое главное на сегодняшний день, что украинская армия перехватила стратегическую инициативу на линии фронта и с каждым днем мы продвигаемся вперед, уничтожаем врага, освобождаем временно оккупированные территории", – сказал Редис.

По его словам, они сделают "все возможное и невозможное, чтобы ускорить этот процесс и чтобы война пришла к своему логическому завершению".

Слова командира "Азова" подтвердил и вернувшийся из Турции в Украину заместитель Прокопенко Святослав Паламар.

"Мы вернулись, и дальше будем делать свою работу. Мы – военные, мы давали присягу", – подчеркнул защитник Мариуполя.

Кроме них, 8 июля прибыли в Украину из Турции также и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, командир роты "Азов" Олег Хоменко и командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега.