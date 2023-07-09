Вернувшийся в Украину командир полка "Азов" Прокопенко: Продолжаем борьбу, обязательно скажем свое слово в бою

"Я глубоко уверен в том, что армия – это глубоко командная работа, и с сегодняшнего дня мы вместе с вами, мы продолжаем борьбу, мы обязательно свое слово скажем еще в бою, и самое главное на сегодняшний день, что украинская армия перехватила стратегическую инициативу на линии фронта и с каждым днем мы продвигаемся вперед, уничтожаем врага, освобождаем временно оккупированные территории", – сказал Редис.
По его словам, они сделают "все возможное и невозможное, чтобы ускорить этот процесс и чтобы война пришла к своему логическому завершению".
Слова командира "Азова" подтвердил и вернувшийся из Турции в Украину заместитель Прокопенко Святослав Паламар.
"Мы вернулись, и дальше будем делать свою работу. Мы – военные, мы давали присягу", – подчеркнул защитник Мариуполя.
Кроме них, 8 июля прибыли в Украину из Турции также и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, командир роты "Азов" Олег Хоменко и командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега.
Оборона Мариуполя продолжалась с февраля по май 2022 года. На заводе "Азовсталь" до середины мая находились украинские защитники – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. К тому моменту оккупанты захватили почти всю территорию Мариуполя и регулярно штурмовали "Азовсталь", обстреливали предприятие и сбрасывали на него авиабомбы.
16 мая президент Владимир Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, с "Азовстали" вышло около 2,5 тыс. защитников, по состоянию на конец мая 2023 года из российского плена вернулось более 500 из них. Оккупанты до сих пор удерживают около 700 азовцев, сообщили в подразделении.
Прокопенко, Паламар, Волынский, Шлега и Хоменко были освобождены из российского плена в сентябре 2022 года. Командиры мариупольского гарнизона были обменены в Анкаре.
Зеленский говорил, что, согласно договоренностям, они должны были оставаться в Турции до конца войны – под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана. По словам главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, они жили "в частном доме в приличных условиях".
После возвращения командиров защитников Мариуполя из Турции в Украину пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ Дмитрий Песков назвал возвращение в Украину защитников Мариуполя нарушением со стороны Киева и Анкары и пожаловался, что о возвращении украинцев "Россию никто не ставил в известность".