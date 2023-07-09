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09 июля, 2023
 
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"Сказал не спешить возвращаться из США ради встречи". Жена командира полка "Азов" Прокопенко созвонилась с ним после его возвращения в Украину

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Катерина Прокопенко: Созвонились с Денисом. Сказал работать дальше в США по плану, не спешить возвращаться ради встречи
Катерина Прокопенко: Созвонились с Денисом. Сказал работать дальше в США по плану, не спешить возвращаться ради встречи
Фото: president.gov.ua

Освобожденный из российского плена командир полка "Азов" Нацгвардии Денис Прокопенко (позывной Редис) после возвращения из Турции в Украину поговорил со своей женой, украинским иллюстратором Катериной Прокопенко, которая в настоящее время находится в США. Об этом она сообщила 9 июля в Instagram Stories.

"Созвонились с Денисом. Сказал работать дальше в США по плану, не спешить возвращаться ради встречи, – написала Катерина Прокопенко. – Просил не делать никаких медийных активностей относительно их возвращения, а работать дальше по освещению проблематики пленных с особенным акцентом на Оленовку". 

Скриншот: muratnalca / Instagram
Скриншот: koza_rohata_ / Instagram

Контекст:

Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году. Предложение возлюбленной Денис Прокопенко сделал во время отдыха в Норвегии. Детей у пары нет.

С 2014 года Прокопенко принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в составе полка "Азов". В сентябре 2017 года был назначен командиром.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Прокопенко защищал Мариуполь от российских оккупантов. В мае 2022 года он попал в плен.

Все это время Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занимается организацией процесса их освобождения.

21 сентября Прокопенко освободили из пленаВсе это время он находился в Турции. Зеленский ранее говорил, что он вместе с другими командирами защитников Мариуполя останется там до конца войны.

4 октября Катерина и Денис Прокопенко встретились.

8 июля 2023 года Зеленский сообщил, что командиры защитников "Азовстали" возвращаются из Турции в Украину. Вечером в тот же день они прибыли во Львов.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: США, Турция, плен, Оленовка, война России против Украины, Денис Прокопенко, Катерина Прокопенко
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