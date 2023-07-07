Украина вернула тела погибших в Оленовке, большинство из них идентифицированы – омбудсмен

"Тела погибших в Оленовке удалось вернуть. Сейчас проходит анализ ДНК, родные соответствующими органами проинформированы", – отметил Лубинец.

Омбудсмен также сообщил, что после трагедии в Оленовке впервые общался с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой и предлагал допустить в Оленовку международных экспертов.

"Я предлагал Москальковой, чтобы вместе с ними на место взрыва в Оленовской колонии прибыли эксперты из разных стран, часть которых должна была пригласить Россия, а часть – Украина. Они берут одинаковый материал для экспертизы: земля, какие-то металлические вещи, какие-то части этого помещения. Потом мы прозрачно показываем, какие экспертизы кто наработал", – отметил Лубинец.

Сперва российская сторона согласилась на такой шаг, но потом появились информация, что россияне срочно убирают барак, в котором удерживали украинских военнопленных и где россияне устроили взрыв, что-то приводят в порядок, проводят "ремонтные работы".

"Я публично сказал, что они делают все, чтобы скрыть следы преступления. Никого так и не допустили", – сказал омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что миссия ООН по установлению фактов о теракте в оккупированной Оленовке ни разу не согласилась ознакомиться с украинскими материалами по взрыву в колонии.

"Миссию закрыли, а я с ними даже не встретился. На мой взгляд, не встретился из-за их нежелания реально чем-то заниматься", – отметил омбудсмен.

По словам Лубинца, на протяжении всего времени работы миссии – пять месяцев – он неоднократно пытался встретиться с ее участниками онлайн или офлайн. В частности, был готов ехать в Нью-Йорк, чтобы передать те материалы, которые есть у украинской стороны (экспертный анализ фото- и видеоматериалов, которые обнародовали россияне).

"На наш взгляд, на взгляд экспертов, не только украинских, которые принимали в этом участие, это был заряд, установленный внутри этого барака, который дает очень высокую температуру", – добавил уполномоченный.

Омбудсмен подчеркнул, что в Оленовке погибли люди, которые имели официальный статус военнопленных и были верифицированы Международным комитетом Красного Креста. Однако, по его словам, миссию странным образом закрыли.

"Об этом сообщил представитель [генсека ООН Антониу] Гутерриша на пресс-конференции, и на прямой вопрос журналистов: "Вы приняли решение закрыть эту миссию из-за того, что РФ не допустила представителей миссии в Оленовку?" – ответ был: "Мы это не комментируем", – сказал Лубинец.