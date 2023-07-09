Украина вернула из Турции пять командиров защитников "Азовстали". Фоторепортаж
8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении в Украину из Турции освобожденных в 2022 году из российского плена
командира полка Нацгвардии "Азов" Дениса Прокопенко, его заместителя Святослава Паламара, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского, командира роты "Азов" Олега Хоменко и командира 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Дениса Шлеги. Позже президент и защитники Мариуполя прибыли во Львов, где Прокопенко сообщил, что они продолжают борьбу
и еще скажут свое слово в бою с российскими оккупантами. Фото опубликовали агентство ЕРА
и Офис президента
Украины.