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Украина вернула из Турции пять командиров защитников "Азовстали". Фоторепортаж

Сегодня 00.46
8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении в Украину из Турции освобожденных в 2022 году из российского плена командира полка Нацгвардии "Азов" Дениса Прокопенко, его заместителя Святослава Паламара, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского, командира роты "Азов" Олега Хоменко и командира 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Дениса Шлеги. Позже президент и защитники Мариуполя прибыли во Львов, где Прокопенко сообщил, что они продолжают борьбу и еще скажут свое слово в бою с российскими оккупантами. Фото опубликовали агентство ЕРА и Офис президента Украины.
Теги: Украина, Турция, Мариуполь, Владимир Зеленский
 

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