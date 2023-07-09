"Возвращение командиров "Азовстали", переговоры, два молебна". Зеленский рассказал, как провел 500-й день полномасштабной войны

Зеленский: Сегодня с самого утра успел заслушать доклады с фронта, поздравить главнокомандующего Залужного с днем рождения Фото: EPA

"Подошел к концу этот очень насыщенный день. Сегодня с самого утра успел заслушать доклады с фронта, поздравить главнокомандующего [ВСУ Валерия] Залужного с днем рождения. Затем – молебен с его всесвятостью патриархом Варфоломеем по жертвам войны. Переговоры о безопасности с партнерами – премьер-министрами Нидерландов [Марком Рютте] и Португалии [Антониу Коштой]", – заявил он.

Затем Зеленский встретился с командирами защитников Мариуполя и "Азовстали", которые сегодня вернулись из Турции в Украину.

"Вернули их домой. Представил нового командующего Национальной гвардией. Но поименно почтил всех героев этой войны – нашей полномасштабной обороны, всех тех, о чьей отваге сейчас можно говорить. В завершение – Львов, общий молебен за победу, за наших воинов, за наше государство. Спасибо всем, кто сражается ради Украины! Спасибо всем, кто защищает украинцев и приближает нашу победу!" – написал президент.