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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Возвращение командиров "Азовстали", переговоры, два молебна". Зеленский рассказал, как провел 500-й день полномасштабной войны

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Зеленский: Сегодня с самого утра успел заслушать доклады с фронта, поздравить главнокомандующего Залужного с днем рождения
Зеленский: Сегодня с самого утра успел заслушать доклады с фронта, поздравить главнокомандующего Залужного с днем рождения
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля в Telegram рассказал о том, как провел 500-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Подошел к концу этот очень насыщенный день. Сегодня с самого утра успел заслушать доклады с фронта, поздравить главнокомандующего [ВСУ Валерия] Залужного с днем рождения. Затем – молебен с его всесвятостью патриархом Варфоломеем по жертвам войны. Переговоры о безопасности с партнерами – премьер-министрами Нидерландов [Марком Рютте] и Португалии [Антониу Коштой]", – заявил он.

Затем Зеленский встретился с командирами защитников Мариуполя и "Азовстали", которые сегодня вернулись из Турции в Украину.

"Вернули их домой. Представил нового командующего Национальной гвардией. Но поименно почтил всех героев этой войны – нашей полномасштабной обороны, всех тех, о чьей отваге сейчас можно говорить. В завершение – Львов, общий молебен за победу, за наших воинов, за наше государство. Спасибо всем, кто сражается ради Украины! Спасибо всем, кто защищает украинцев и приближает нашу победу!" – написал президент.

Теги: Львов, Турция, Азовсталь, Марк Рютте, Варфоломей, Владимир Зеленский, война России против Украины, Антониу Кошта
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