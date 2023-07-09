Зеленский назначил нового командующего Нацгвардией

"Я назначил Героя Украины Александра Пивненко командующим Национальной гвардией Украины. Господин командующий, желаю вам и всей нашей Украине освобождения всей нашей земли и возвращения всех наших людей, вожделенной победы, конечно, я благодарен вам, благодарен всем воинам, которые сегодня отмечаются государственными наградами – орденами за мужество, за подвиги, которыми защищаете жизнь и наше государство. Спасибо", – сказал президент.
С 27 января 2022 года и.о. командующего НГУ был Юрий Лебедь. С 25 февраля 2023 года Зеленский назначил его командующим.
Во время общения с журналистами во Львове Зеленский поблагодарил Лебедя и сообщил, что он "будет оставаться в Министерстве внутренних дел", пишет "Интерфакс-Украина".
"Мы не теряем наших генералов, а на его месте будет новый командующий, Герой Украины, боевой человек. Сегодня для нас это приоритет, потому что задача – восстановить территориальную целостность Украины", – сказал президент.
Пивненко с 2018 года служил в отдельном отряде спецназа Восточной территориальной группировки НГУ. В 2022 году возглавил третью бригаду оперативного назначения НГУ. Под его командованием она участвовала в обороне Харькова, освобождала села Малая Рогань, Циркуны, Кутузовка и другие, зимой 2023 года обороняла Бахмут. В марте 2023 года бригада была выведена на восстановление.
24 марта Зеленский присвоил Пивненко звание Героя Украины.