Зеленский назначил нового командующего Нацгвардией

"Я назначил Героя Украины Александра Пивненко командующим Национальной гвардией Украины. Господин командующий, желаю вам и всей нашей Украине освобождения всей нашей земли и возвращения всех наших людей, вожделенной победы, конечно, я благодарен вам, благодарен всем воинам, которые сегодня отмечаются государственными наградами – орденами за мужество, за подвиги, которыми защищаете жизнь и наше государство. Спасибо", – сказал президент.

С 27 января 2022 года и.о. командующего НГУ был Юрий Лебедь. С 25 февраля 2023 года Зеленский назначил его командующим.

Во время общения с журналистами во Львове Зеленский поблагодарил Лебедя и сообщил, что он "будет оставаться в Министерстве внутренних дел", пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы не теряем наших генералов, а на его месте будет новый командующий, Герой Украины, боевой человек. Сегодня для нас это приоритет, потому что задача – восстановить территориальную целостность Украины", – сказал президент.