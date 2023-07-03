"Россияне бежали так, что за ранеными тянулись бинты". Бойцы Нацгвардии Украины отбили атаку оккупантов на луганском направлении

"Россияне бежали с позиций так, что за ранеными тянулись бинты. На луганском направлении бойцы 50-го полка имени Семена Высочана Нацгвардии Украины умелыми действиями смогли помешать россиянам в попытке штурма украинских позиций", – говорится в подписи к видео.

Росіяни тікали з позицій так, що за пораненими тягнулись бинти * На Луганському напрямку бійці 50 полку імені Семена Височана Нацгвардії України вправними діями змогли завадити росіянам у спробі штурму українських позицій. pic.twitter.com/89NWHAhzt6

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.

С начала наступления украинские войска на юге освободили 158,4 км² территории, также есть тактические успехи и продолжается деоккупация территорий на востоке, рассказала замминистра обороны Анна Маляр 3 июля.