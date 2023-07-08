Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем в Стамбуле. Патриарх провел молебен по жертвам войны в Украине

Среди тем их разговора – ситуация на фронте, преступления российских оккупантов против гражданского населения Украины, а также формула мира и возвращение незаконно депортированных украинских детей.

Зеленский поблагодарил патриарха за поддержку Украины, молитвы за мир, осуждение агрессии и преступлений, всестороннюю помощь украинцам, пострадавшим в результате войны РФ против Украины, говорится в релизе.

"Я хочу поблагодарить его всесвятость. Сегодня важный день – наша борьба длится уже 500 дней – с момента полномасштабного вторжения. У нас есть поддержка его всесвятости, молитвы за наших бойцов, за народ, за наших людей, за жизнь в Украине", – сказал президент Украины.

Варфоломей говорил о необходимости достижения мира.

"Вселенский патриархат как матерь-церковь всех православных в Украине всегда находится на их стороне, – подчеркнул он. – Хочу пожелать, чтобы вернулись все пленные и все дети, которые сейчас находятся вдали от своих домов".

Кроме того, Варфоломей провел поминальный молебен по жертвам войны, сообщил сайт Офиса президента. Зеленский принял участие в молебне, состоявшемся в соборе Святого Георгия у Стамбуле.

Пресс-служба Вселенского патриархата опубликовала фото встречи Варфоломея с Зеленским и молебна.