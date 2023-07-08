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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем в Стамбуле. Патриарх провел молебен по жертвам войны в Украине

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Встреча прошла в Стамбуле
Встреча прошла в Стамбуле
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Турцию встретился с вселенским патриархом Варфоломеем, проинформировала 8 июля пресс-служба главы Украинского государства.

Среди тем их разговора – ситуация на фронте, преступления российских оккупантов против гражданского населения Украины, а также формула мира и возвращение незаконно депортированных украинских детей. 

Зеленский поблагодарил патриарха за поддержку Украины, молитвы за мир, осуждение агрессии и преступлений, всестороннюю помощь украинцам, пострадавшим в результате войны РФ против Украины, говорится в релизе.

"Я хочу поблагодарить его всесвятость. Сегодня важный день – наша борьба длится уже 500 дней – с момента полномасштабного вторжения. У нас есть поддержка его всесвятости, молитвы за наших бойцов, за народ, за наших людей, за жизнь в Украине", – сказал президент Украины. 

Варфоломей говорил о необходимости достижения мира. 

"Вселенский патриархат как матерь-церковь всех православных в Украине всегда находится на их стороне, – подчеркнул он. – Хочу пожелать, чтобы вернулись все пленные и все дети, которые сейчас находятся вдали от своих домов". 

Кроме того, Варфоломей провел поминальный молебен по жертвам войны, сообщил сайт Офиса президента. Зеленский принял участие в молебне, состоявшемся в соборе Святого Георгия у Стамбуле.

Пресс-служба Вселенского патриархата опубликовала фото встречи Варфоломея с Зеленским и молебна. 

https://www.facebook.com/ecumenicalpatriarchate/posts/pfbid0XWw1phD8FoYFDKPS6ztQAeXrGn48wQa4EJGNVfrRsP94snEFS42NYaBg6zkbuhLnl

Контекст:

Варфоломей и Зеленский разговаривали по телефону в прошлом году. Президент Украины рассказывал ему об уничтожении оккупантами храмов и благодарил за поддержку. Осенью с патриархом встречалась первая леди Украины Елена Зеленская, которая тогда находилась в Турции с визитом.

Вселенский патриарх в марте 2023-го заявлял об ответственности РПЦ за совершенные оккупантами преступления в Украине. "Церковь и государственное руководство в России сотрудничали в преступлении агрессии и разделили ответственность за совершенные преступления, такие как шокирующее похищение украинских детей", – говорил он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Турция, Стамбул, Варфоломей, Владимир Зеленский, молитва, Вселенский патриархат
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