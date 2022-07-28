Зеленский рассказал патриарху Варфоломею, как россияне уничтожают храмы в Украине

Зеленский поблагодарил Варфоломея за пожелания победы и мира Фото: president.gov.ua (архив)

Зеленский отметил, что разговор состоялся в День Крещения Киевской Руси-Украины и День украинской государственности.

"Поблагодарил за молитвы за Украину, пожелания победы и мира. Донес правду о страшных преступлениях агрессора, в том числе об уничтожении почти 200 храмов", – написал президент.

У День Хрещення Київської Русі – України та День Української Державності провів розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Подякував за молитви за * , побажання перемоги й миру. Доніс правду про страшні злочини агресора, зокрема знищення майже двохсот храмів. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2022

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