Зеленский рассказал патриарху Варфоломею, как россияне уничтожают храмы в Украине

Зеленский отметил, что разговор состоялся в День Крещения Киевской Руси-Украины и День украинской государственности.
"Поблагодарил за молитвы за Украину, пожелания победы и мира. Донес правду о страшных преступлениях агрессора, в том числе об уничтожении почти 200 храмов", – написал президент.
У День Хрещення Київської Русі – України та День Української Державності провів розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Подякував за молитви за * , побажання перемоги й миру. Доніс правду про страшні злочини агресора, зокрема знищення майже двохсот храмів.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С 24 февраля в результате вооруженного нападения РФ были повреждены минимум 183 религиозных сооружения в 14 областях Украины, сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести 24 июля. Среди них пять мусульманских сооружений, пять иудейских, остальные – христианские.