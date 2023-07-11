Посол Боднар о возвращении командиров "Азовстали": Россия здесь не имеет никакого права голоса. Это отношения Украины и Турции, и этот вопрос решен

Боднар: Турция в некоторых случаях дает москалям по морде не хуже нас. Чем больше москаля бьешь, тем больше с ним позднее можно разговаривать Фото: Vasyl Bodnar / Facebook

Заявления России о якобы нарушенных Турцией договоренностях Боднар назвал "истерикой, созданной, чтобы поднять информационный шум" и оправдаться перед собственным обществом.

Он отметил, что возвращение украинских командиров – "рукотворное чудо", результат работы нескольких месяцев большой команды переговорщиков, ключевую роль в которой сыграл президент.

"Россия в этом случае к нам никакого отношения не имеет. Мы вели переговоры с турецкой стороной. Турция – посредник, и на ее территории находились ребята. Находились не в тюрьме, а в обустроенном месте, где к ним было нормальное отношение, они могли общаться с нами, с семьями... Россия здесь не имеет никакого права голоса. Это отношения Украины и Турции, и этот вопрос решен", – сказал посол.

По его словам, Украине неизвестно, какие были договоренности между Турцией и РФ, но известно о большой взаимозависимости между этими двумя странами в разных сферах.

"Для Турции Россия – это, с одной стороны, партнер в энергетике, туризме, торговле, транспорте, а с другой стороны – это политический противник, противник с большим количеством собственных интересов и в течение истории представлявший угрозу существованию Турции или Османской империи своего времени", – сказал Боднар.

Дипломат отметил, что Турция – это вторая страна в мире, воюющая с РФ.

"Турецкая сторона, скажем так, дает москалям по морде и не хуже нас, в некоторых случаях, может, ограниченно, но эти противостояния в Ливии, Сирии, Нагорном Карабахе отражаются на отношениях между Москвой и Анкарой. Это не отношения сверху вниз, это отношения, сбалансированные в противопоставлении друг другу. Но это показывает нам пример, что чем больше москаля бьешь, тем больше с ним позднее можно разговаривать", – сказал посол.