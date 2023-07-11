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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посол Боднар о возвращении командиров "Азовстали": Россия здесь не имеет никакого права голоса. Это отношения Украины и Турции, и этот вопрос решен

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Боднар: Турция в некоторых случаях дает москалям по морде не хуже нас. Чем больше москаля бьешь, тем больше с ним позднее можно разговаривать
Боднар: Турция в некоторых случаях дает москалям по морде не хуже нас. Чем больше москаля бьешь, тем больше с ним позднее можно разговаривать
Фото: Vasyl Bodnar / Facebook

Возвращение командиров "Азовстали" в Украину – вопрос отношений Киева и Анкары, в котором у России нет права голоса, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар. Об этом он сказал в эфире "Суспільного" 10 июля.

Заявления России о якобы нарушенных Турцией договоренностях Боднар назвал "истерикой, созданной, чтобы поднять информационный шум" и оправдаться перед собственным обществом.

Он отметил, что возвращение украинских командиров – "рукотворное чудо", результат работы нескольких месяцев большой команды переговорщиков, ключевую роль в которой сыграл президент.

"Россия в этом случае к нам никакого отношения не имеет. Мы вели переговоры с турецкой стороной. Турция – посредник, и на ее территории находились ребята. Находились не в тюрьме, а в обустроенном месте, где к ним было нормальное отношение, они могли общаться с нами, с семьями... Россия здесь не имеет никакого права голоса. Это отношения Украины и Турции, и этот вопрос решен", – сказал посол.

По его словам, Украине неизвестно, какие были договоренности между Турцией и РФ, но известно о большой взаимозависимости между этими двумя странами в разных сферах.

"Для Турции Россия – это, с одной стороны, партнер в энергетике, туризме, торговле, транспорте, а с другой стороны – это политический противник, противник с большим количеством собственных интересов и в течение истории представлявший угрозу существованию Турции или Османской империи своего времени", – сказал Боднар.

Дипломат отметил, что Турция – это вторая страна в мире, воюющая с РФ.

"Турецкая сторона, скажем так, дает москалям по морде и не хуже нас, в некоторых случаях, может, ограниченно, но эти противостояния в Ливии, Сирии, Нагорном Карабахе отражаются на отношениях между Москвой и Анкарой. Это не отношения сверху вниз, это отношения, сбалансированные в противопоставлении друг другу. Но это показывает нам пример, что чем больше москаля бьешь, тем больше с ним позднее можно разговаривать", – сказал посол. 

Контекст:

Командиры защитников "Азовстали" – командир "Азова" Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, командир роты "Азов" Олег Хоменко, командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега – с мая 2022 года находились в российском плену.

Их освободили в сентябре 2022 года, однако, согласно договоренностям, командиры должны были оставаться в Турции до конца войны – под протекторатом президента Реджепа Эрдогана. По словам главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, они жили "в частном доме в приличных условиях". Мать Паламара отмечала, что они находились под охраной и не могли свободно выходить из дома.

8 июля 2023 года президент Владимир Зеленский сообщил о возвращении всех командиров домой в Украину. Заявление прозвучало во время визита президента в Турцию.

Пресс-секретарь президента страны-агрессора России Дмитрий Песков назвал возвращение в Украину защитников Мариуполя нарушением со стороны Киева и Анкары и пожаловался, что о возвращении украинцев "Россию никто не ставил в известность"

В ГУР заявляли, что возвращение командиров в Украину состоялось с соблюдением норм международного права. Договоренность об их возвращении была достигнута "на самом высоком уровне", но никаких условий Турция Украине не ставила, сообщил Боднар.

Теги: Россия, Турция, Мариуполь, полк Азов, пленные, Василий Боднар, война России против Украины
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