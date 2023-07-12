"Сначала РФ возмутилась". Эрдоган рассказал, почему Турция передала Украине командиров защитников Мариуполя

Передача Украине командиров защитников Мариуполя вряд ли повлияла на отношения Турции и РФ, считает Эрдоган Фото: EPA

"Сначала это было результатом дискуссии между Украиной и Россией, и до пятницы они были у нас", – подчеркнул президент Турции.

По словам Эрдогана, он отдал защитников "Азовстали" после того, как об этом попросил президент Украины Владимир Зеленский.

"Когда мы получили этот запрос, то мы отдали этих командиров", – рассказал президент Турции.

По мнению Эрдогана, это вряд ли повлияло на отношения Анкары с Москвой.

"Сначала Россия возмутилась, а потом это перешло в позитив", – сказал он.