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"Сначала РФ возмутилась". Эрдоган рассказал, почему Турция передала Украине командиров защитников Мариуполя

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Передача Украине командиров защитников Мариуполя вряд ли повлияла на отношения Турции и РФ, считает Эрдоган
Передача Украине командиров защитников Мариуполя вряд ли повлияла на отношения Турции и РФ, считает Эрдоган
Фото: EPA

Договоренности о том, что командиры защитников Мариуполя должны оставаться в Турции, были достигнуты на двусторонней основе между Украиной и страной-оккупантом РФ, а Анкара предоставила им убежище для выполнения соглашения. Об этом 12 июля на пресс-конференции в Вильнюсе на полях саммита НАТО заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, его цитирует "Европейская правда".

"Сначала это было результатом дискуссии между Украиной и Россией, и до пятницы они были у нас", – подчеркнул президент Турции.

По словам Эрдогана, он отдал защитников "Азовстали" после того, как об этом попросил президент Украины Владимир Зеленский.

"Когда мы получили этот запрос, то мы отдали этих командиров", – рассказал президент Турции.

По мнению Эрдогана, это вряд ли повлияло на отношения Анкары с Москвой.

"Сначала Россия возмутилась, а потом это перешло в позитив", – сказал он.

Контекст:

Оборона Мариуполя продолжалась с февраля по май 2022 года. На заводе "Азовсталь" до середины мая находились украинские защитники – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. К тому моменту оккупанты захватили почти всю территорию Мариуполя и регулярно штурмовали "Азовсталь", обстреливали предприятие и сбрасывали на него авиабомбы.

16 мая Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, с "Азовстали" вышло около 2,5 тыс. защитников, по состоянию на конец мая 2023 года из российского плена вернулось более 500 из них. Оккупанты до сих пор удерживают около 700 азовцев, сообщили в подразделении.

Командир полка "Азов" Нацгвардии Денис Прокопенко (позывной Редис), заместитель Прокопенко Святослав Паламар, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азов" Олег Хоменко были освобождены из российского плена в сентябре 2022 года. Командиры мариупольского гарнизона были обменяны в Анкаре.

Зеленский говорил, что, согласно договоренностям, они должны были оставаться в Турции до конца войны – под протекторатом Эрдогана. По словам главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, они жили "в частном доме в приличных условиях".

8 июля Зеленский сообщил о возвращении в Украину из Турции, где он находился с визитом, Прокопенко, Паламара, Волынского, Хоменко и Шлеги.

Пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ Дмитрий Песков назвал это нарушением "договоренностей" со стороны Киева и Анкары и пожаловался, что о возвращении украинцев "Россию никто не ставил в известность".

Теги: Россия, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Владимир Зеленский, Оборона Мариуполя, пресс-конференция, саммит НАТО, Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Денис Шлега, Олег Хоменко
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