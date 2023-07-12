"Сначала РФ возмутилась". Эрдоган рассказал, почему Турция передала Украине командиров защитников Мариуполя

"Сначала это было результатом дискуссии между Украиной и Россией, и до пятницы они были у нас", – подчеркнул президент Турции.
По словам Эрдогана, он отдал защитников "Азовстали" после того, как об этом попросил президент Украины Владимир Зеленский.
"Когда мы получили этот запрос, то мы отдали этих командиров", – рассказал президент Турции.
По мнению Эрдогана, это вряд ли повлияло на отношения Анкары с Москвой.
"Сначала Россия возмутилась, а потом это перешло в позитив", – сказал он.
Оборона Мариуполя продолжалась с февраля по май 2022 года. На заводе "Азовсталь" до середины мая находились украинские защитники – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. К тому моменту оккупанты захватили почти всю территорию Мариуполя и регулярно штурмовали "Азовсталь", обстреливали предприятие и сбрасывали на него авиабомбы.
16 мая Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, с "Азовстали" вышло около 2,5 тыс. защитников, по состоянию на конец мая 2023 года из российского плена вернулось более 500 из них. Оккупанты до сих пор удерживают около 700 азовцев, сообщили в подразделении.
Командир полка "Азов" Нацгвардии Денис Прокопенко (позывной Редис), заместитель Прокопенко Святослав Паламар, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азов" Олег Хоменко были освобождены из российского плена в сентябре 2022 года. Командиры мариупольского гарнизона были обменяны в Анкаре.
Зеленский говорил, что, согласно договоренностям, они должны были оставаться в Турции до конца войны – под протекторатом Эрдогана. По словам главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, они жили "в частном доме в приличных условиях".
8 июля Зеленский сообщил о возвращении в Украину из Турции, где он находился с визитом, Прокопенко, Паламара, Волынского, Хоменко и Шлеги.
Пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ Дмитрий Песков назвал это нарушением "договоренностей" со стороны Киева и Анкары и пожаловался, что о возвращении украинцев "Россию никто не ставил в известность".