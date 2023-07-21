Глава ЦРУ рассказал о связи между процессами в РФ и ситуацией на поле боя в Украине

Бернс: Если и когда украинцы добьются новых успехов на поле боя, я думаю, это приведет к тому, что все больше и больше россиян среди элиты и вне элиты будут обращать внимание на критику по поводу войны Фото: ЕРА

Бернс высказал мнение, что мятеж признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" обнажил существенные слабости системы, построенной президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

Он отметил, что во время мятежа российские спецслужбы, армия и лица, ответственные за принятие решений, "дрифтовали", а многие россияне, "привыкшие к образу Путина как вершителя порядка", смотрели на это и задавались вопросом, что "король голый или, по крайней мере, почему он так долго не одевается".

"И для элиты, я думаю, это воскресило какой-то более глубокий вопрос, который циркулировал среди элит с начала войны Путина в Украине, о суждениях Путина, его относительной отстраненности от событий и даже о его нерешительности", – добавил Бернс.

По мнению главы ЦРУ, слабые места в системе, построенной Путиным, обнажил мятеж, а также его собственные ошибочные выводы, касающиеся войны.

"И я думаю, что есть связь между ситуацией на поле боя в Украине и тем, что происходит в России. В том смысле, что если и когда украинцы добьются новых успехов на поле боя, я думаю, это приведет к тому, что все больше и больше россиян среди элиты и вне элиты будут обращать внимание на критику [основателя ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина по поводу войны", – добавил Бернс.