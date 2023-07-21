Глава ЦРУ рассказал о связи между процессами в РФ и ситуацией на поле боя в Украине

Бернс высказал мнение, что мятеж признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" обнажил существенные слабости системы, построенной президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.
Он отметил, что во время мятежа российские спецслужбы, армия и лица, ответственные за принятие решений, "дрифтовали", а многие россияне, "привыкшие к образу Путина как вершителя порядка", смотрели на это и задавались вопросом, что "король голый или, по крайней мере, почему он так долго не одевается".
"И для элиты, я думаю, это воскресило какой-то более глубокий вопрос, который циркулировал среди элит с начала войны Путина в Украине, о суждениях Путина, его относительной отстраненности от событий и даже о его нерешительности", – добавил Бернс.
По мнению главы ЦРУ, слабые места в системе, построенной Путиным, обнажил мятеж, а также его собственные ошибочные выводы, касающиеся войны.
"И я думаю, что есть связь между ситуацией на поле боя в Украине и тем, что происходит в России. В том смысле, что если и когда украинцы добьются новых успехов на поле боя, я думаю, это приведет к тому, что все больше и больше россиян среди элиты и вне элиты будут обращать внимание на критику [основателя ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина по поводу войны", – добавил Бернс.
Политические деятели и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что РФ рано или поздно распадется. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов еще в 2020 году называл Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.
Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованной в сентябре 2022 года, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.
По мнению президента Украины Владимира Зеленского, если украинская армия выбьет российских оккупантов со своей территории, в России может произойти ряд революций. "Если мы будем бороться до конца и выдавим их силой, их точно не будет в том виде, в каком они сейчас, потому что у них будет взрыв социальный: что они потеряли и государство, и уважение, место за дипломатическим столом, и потеряли армию, все потеряли – у них будет внутри революция, и не одна", – объяснял он в интервью, обнародованном в начале июля.
26 февраля 2023 года телеканал "Россия" опубликовал интервью президента РФ Владимира Путина, в котором тот заявил, что у стран Запада "одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть – РФ". При этом он отметил, что в случае развала РФ российский народ может исчезнуть.