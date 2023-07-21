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"На месте Пригожина я бы не стал увольнять своего дегустатора". Глава ЦРУ считает, что Путин будет мстить основателю ЧВК "Вагнер"

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По данным ЦРУ, Пригожин находится в Беларуси
По данным ЦРУ, Пригожин находится в Беларуси
Фото: Пресс-служба Пригожина / Telegram

Мятеж, который основатель признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил в РФ в июне, обнажил существенные слабости системы, построенной президентом страны-агрессора Владимиром Путиным. Об этом 20 июля заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, выступая на форуме по безопасности в Аспене (США), трансляция велась в YouTube форума.

По оценке Бернса, эти слабые места также были обнажены в результате ошибочных суждений Путина после начала вторжения РФ в Украину. 

Он считает, что Путин сейчас пытается выиграть время и попробует "отделить" Пригожина от того, что считает полезным в "Вагнере", наемники которой воевали в Украине, а также действуют в ряде стран Африки.

Основатель ЧВК, по информации Бернса, сейчас в Беларуси. 

"Я думаю, что в последнее время он был в Минске. Я не уверен, что у него есть планы уйти на пенсию в пригороде Минска, но он проводил время и в России", – отметил глава ЦРУ.

По мнению Бернса, глава Кремля – "это человек, который считает, что месть лучше всего подавать холодной", и он будет мстить Пригожину. 

"По моему опыту Путин – апостол возмездия. Я буду удивлен, если Пригожин избежит дальнейшего возмездия, – добавил он. – На месте Пригожина я бы не стал увольнять своего дегустатора". 

Контекст:

23–24 июня в РФ Пригожин устроил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало эти заявление Пригожина "информационной провокацией".

Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении". Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь"

26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день президент страны-агрессора выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.

27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Евгений Пригожин, месть, Уильям Бернс, мятеж Пригожина
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