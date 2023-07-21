"На месте Пригожина я бы не стал увольнять своего дегустатора". Глава ЦРУ считает, что Путин будет мстить основателю ЧВК "Вагнер"

По оценке Бернса, эти слабые места также были обнажены в результате ошибочных суждений Путина после начала вторжения РФ в Украину.

Он считает, что Путин сейчас пытается выиграть время и попробует "отделить" Пригожина от того, что считает полезным в "Вагнере", наемники которой воевали в Украине, а также действуют в ряде стран Африки.

Основатель ЧВК, по информации Бернса, сейчас в Беларуси.

"Я думаю, что в последнее время он был в Минске. Я не уверен, что у него есть планы уйти на пенсию в пригороде Минска, но он проводил время и в России", – отметил глава ЦРУ.

По мнению Бернса, глава Кремля – "это человек, который считает, что месть лучше всего подавать холодной", и он будет мстить Пригожину.

"По моему опыту Путин – апостол возмездия. Я буду удивлен, если Пригожин избежит дальнейшего возмездия, – добавил он. – На месте Пригожина я бы не стал увольнять своего дегустатора".