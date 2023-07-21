ГОРДОН
 
 
МИР

Бернс: Я не думаю, что Суровикин пользуется большой свободой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным Бернса, у Суровикина "немного" свободы передвижения
По данным Бернса, у Суровикина "немного" свободы передвижения
Скриншот: The Aspen Institute / YouTube

Директор ЦРУ Уильям Бернс, выступая на форуме по безопасности в Аспене (США) 20 июля, подтвердил информацию о вероятном задержании заместителя начальника российского Генерального штаба, экс-командующего группировкой войск РФ в Украине генерала Сергея Суровикина. Трансляцию вели в YouTube форума.

После разговора о последствиях мятежа признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" и о судьбе ее основателя Евгения Пригожина (Бернс высказал мнение, что Путин будет мстить Пригожину) модератор дискуссии спросила, какой свободой передвижения сейчас пользуется Суровикин.

Бернс сначала коротко ответил, что ее "немного" – и реакция его собеседницы на немногословность ответа вызвала смех у зала. 

После этого глава ЦРУ, тоже улыбаясь, добавил: "Я не думаю, что сейчас он пользуется большой свободой".

Контекст:

Суровикин в ночь на 24 июня записал обращение к наемникам ЧВК "Вагнер", призвав их не принимать участия в мятеже, объявленном Пригожиным. Генерал оказался одним из очень немногих представителей военно-политической верхушки РФ, кто во время мятежа появился в публичном пространстве.

The Financial Times со ссылкой на источники написала 28 июня, что Суровикин, известный своими хорошими отношениями с Пригожиным, не появлялся на публике с тех пор, как утром 24 июня записал видеообращение.

27 июня The New York Times написала, что Суровикин знал о планах Пригожина по организации мятежа. NYT указала, что спецслужбы США пытаются выяснить, оказывал ли генерал создателю "Вагнера" какую-либо помощь в планировании мятежа. В Кремле публикацию издания назвали "спекуляцией".

28 июня в сети начали появляться слухи об аресте Суровикина, который якобы с 25 июня находится в московском СИЗО "Лефортово". Информацию о вероятном аресте генерала в Кремле комментировать не стали. По данным эстонской разведки, Суровикин "пропал без вести" после мятежа, а также задержаны заместитель министра обороны по тылу, заместитель Суровикина (вероятно, генерал-полковник Андрей Юдин) и неназванный генерал ГРУ.

29 июня российские и западные медиа со ссылкой на источники сообщили, что генерал мог быть задержан или даже арестован. В тот же день Telegram-канал Baza опубликовал комментарий дочери Суровикина, которая заявила, что с ее отцом "ничего не произошло" и он на работе. 12 июля издание "Верстка" писало, что Суровикин задержан ФСБ и изолирован, но обвинения ему не предъявлены.

Телеканал СNN сообщил, что Суровикин был тайным членом ЧВК "Вагнер" с личным регистрационным номером VIP Wagner.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, ЦРУ, спецслужбы, ЧВК Вагнер, Сергей Суровикин, Уильям Бернс, мятеж Пригожина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кондратюк о Козловском: Он должен деньги. Если моя жизнь закончится, я его прощу по факту окончания моей жизни. Думаю, он должен заплатить
Кондратюк о Козловском: Он должен деньги. Если моя жизнь закончится, я его прощу по факту окончания моей жизни. Думаю, он должен заплатить
Галина ГРИШИНА
Потап снялся в поле и высказался об украинском народе
Потап снялся в поле и высказался об украинском народе
Сорбет из клубники и персика. Рецепт от эксперта
Сорбет из клубники и персика. Рецепт от эксперта
Абрикосовое варенье с миндальными хлопьями. Пошаговый рецепт с описанием всех нюансов
Абрикосовое варенье с миндальными хлопьями. Пошаговый рецепт с описанием всех нюансов
Галина ГРИШИНА
19-летняя дочь Клум снялась в бикини и кружевных брюках. Фото
19-летняя дочь Клум снялась в бикини и кружевных брюках. Фото
Дорофеева о своем новом браке: Мне повезло чувствовать то, что я сейчас чувствую в такие сложные времена
Дорофеева о своем новом браке: Мне повезло чувствовать то, что я сейчас чувствую в такие сложные времена
Галина ГРИШИНА
Сливовое варенье всего из трех компонентов. Пошаговый рецепт с точными пропорциями и кулинарные лайфхаки
Сливовое варенье всего из трех компонентов. Пошаговый рецепт с точными пропорциями и кулинарные лайфхаки
Галина ГРИШИНА
"Никакого ботокса". 56-летняя Хайек раскрыла свой секрет красоты
"Никакого ботокса". 56-летняя Хайек раскрыла свой секрет красоты
"Намного приятнее смотреть на себя в зеркало". Жена Павлика показала фигуру после трех недель похудения
"Намного приятнее смотреть на себя в зеркало". Жена Павлика показала фигуру после трех недель похудения
Галина ГРИШИНА
Придерживайтесь этих правил – и ваше лицо сохранит молодость и красоту. Косметолог рассказала, как женщинам старше 45 лет ухаживать за кожей
Придерживайтесь этих правил – и ваше лицо сохранит молодость и красоту. Косметолог рассказала, как женщинам старше 45 лет ухаживать за кожей
Галина ГРИШИНА
"Если сравнивать с пенсиями судей, то моя – мизерная". 61-летний Кондратюк озвучил размер своей пенсии
"Если сравнивать с пенсиями судей, то моя – мизерная". 61-летний Кондратюк озвучил размер своей пенсии
Галина ГРИШИНА
Добавьте это в воду – и огурцы будут устойчивы к жаре. Эксперт рассказала, как защитить огурцы от засухи и ускорить их рост
Добавьте это в воду – и огурцы будут устойчивы к жаре. Эксперт рассказала, как защитить огурцы от засухи и ускорить их рост
Галина ГРИШИНА
Героем шоу "Холостяк" в США стал 71-летний ресторатор. За него будут бороться женщины, которые "имеют жизненный опыт и надежду на искру"
Героем шоу "Холостяк" в США стал 71-летний ресторатор. За него будут бороться женщины, которые "имеют жизненный опыт и надежду на искру"
Галина ГРИШИНА
Бойфренд Рианны выпустил кулон в виде буквы Z, созданной из танков. В сети назвали это позором, а рэпера обвинили в поддержке агрессора
Бойфренд Рианны выпустил кулон в виде буквы Z, созданной из танков. В сети назвали это позором, а рэпера обвинили в поддержке агрессора
Галина ГРИШИНА
Как в магазине выбрать качественное и полезное сливочное масло. Лайфхаки и расшифровка ГСТУ
Как в магазине выбрать качественное и полезное сливочное масло. Лайфхаки и расшифровка ГСТУ
Галина ГРИШИНА
39-летний Нефьодов впервые стал отцом и показал первое фото с новорожденным сыном Орестом. Фото
39-летний Нефьодов впервые стал отцом и показал первое фото с новорожденным сыном Орестом. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и листья на растениях не будут желтеть. Эксперт рассказал, как в жару эффективно защитить огурцы и помидоры (206175)
2
"Если сравнивать с пенсиями судей, то моя – мизерная". 61-летний Кондратюк озвучил размер своей пенсии (124500)
3
Кацурин и Дорофеева после свадьбы показали своих новых друзей – супружескую пару – и высказались о свингерских вечеринках (54094)
4
Добавьте это в воду – и огурцы будут устойчивы к жаре. Эксперт рассказала, как защитить огурцы от засухи и ускорить их рост (46025)
5
Как выглядит Каминская в купальнике на снимках с разницей в полтора года (45545)
6
"Простой рецепт, вкуснее цукини уже не будет!" Как приготовить котлеты из кабачков (44090)
7
65-летний Лундгрен женился на 27-летней фитнес-инструкторе после трех лет отношений (38364)
8
Кацурин сменил имидж после свадьбы с Дорофеевой и показал свадебный подарок от Никитюк (38119)
 
 
 
 