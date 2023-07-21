Бернс: Я не думаю, что Суровикин пользуется большой свободой

После разговора о последствиях мятежа признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" и о судьбе ее основателя Евгения Пригожина (Бернс высказал мнение, что Путин будет мстить Пригожину) модератор дискуссии спросила, какой свободой передвижения сейчас пользуется Суровикин.
Бернс сначала коротко ответил, что ее "немного" – и реакция его собеседницы на немногословность ответа вызвала смех у зала.
После этого глава ЦРУ, тоже улыбаясь, добавил: "Я не думаю, что сейчас он пользуется большой свободой".
Суровикин в ночь на 24 июня записал обращение к наемникам ЧВК "Вагнер", призвав их не принимать участия в мятеже, объявленном Пригожиным. Генерал оказался одним из очень немногих представителей военно-политической верхушки РФ, кто во время мятежа появился в публичном пространстве.
The Financial Times со ссылкой на источники написала 28 июня, что Суровикин, известный своими хорошими отношениями с Пригожиным, не появлялся на публике с тех пор, как утром 24 июня записал видеообращение.
27 июня The New York Times написала, что Суровикин знал о планах Пригожина по организации мятежа. NYT указала, что спецслужбы США пытаются выяснить, оказывал ли генерал создателю "Вагнера" какую-либо помощь в планировании мятежа. В Кремле публикацию издания назвали "спекуляцией".
28 июня в сети начали появляться слухи об аресте Суровикина, который якобы с 25 июня находится в московском СИЗО "Лефортово". Информацию о вероятном аресте генерала в Кремле комментировать не стали. По данным эстонской разведки, Суровикин "пропал без вести" после мятежа, а также задержаны заместитель министра обороны по тылу, заместитель Суровикина (вероятно, генерал-полковник Андрей Юдин) и неназванный генерал ГРУ.
29 июня российские и западные медиа со ссылкой на источники сообщили, что генерал мог быть задержан или даже арестован. В тот же день Telegram-канал Baza опубликовал комментарий дочери Суровикина, которая заявила, что с ее отцом "ничего не произошло" и он на работе. 12 июля издание "Верстка" писало, что Суровикин задержан ФСБ и изолирован, но обвинения ему не предъявлены.
Телеканал СNN сообщил, что Суровикин был тайным членом ЧВК "Вагнер" с личным регистрационным номером VIP Wagner.