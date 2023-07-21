Бернс: Я не думаю, что Суровикин пользуется большой свободой

После разговора о последствиях мятежа признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" и о судьбе ее основателя Евгения Пригожина (Бернс высказал мнение, что Путин будет мстить Пригожину) модератор дискуссии спросила, какой свободой передвижения сейчас пользуется Суровикин.

Бернс сначала коротко ответил, что ее "немного" – и реакция его собеседницы на немногословность ответа вызвала смех у зала.

После этого глава ЦРУ, тоже улыбаясь, добавил: "Я не думаю, что сейчас он пользуется большой свободой".