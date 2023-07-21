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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: С начала недели только в Одесской области от российского террора пострадало более 20 человек. Будет ответ

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Cправедливое наказание России за все преступления войны в Украине будет, отметил Зеленский
Cправедливое наказание России за все преступления войны в Украине будет, отметил Зеленский
Фото: EPA

В результате атак страны-оккупанта РФ по Одесской области с 17 июля пострадало более 20 человек. Об этом 21 июля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook ОПУ, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня же российские ракеты и дроны снова били по Одессе, по нашим южным районам. Всего с начала недели только на территории Одесской области от российского террора пострадало более 20 человек. Среди них двое детей. Только абсолютное зло может наносить такие удары. Будет ответ", – сказал глава государства.

Кроме того, страна-агрессор Россия сегодня убила еще двоих детей в Донецкой области, добавил Зеленский.

"Удар российской артиллерии по поселку Дружба, Торецкая община Донецкой области. Погибли девочка 2007 года рождения и мальчик 2013-го. Черниговская область, поселок Гончаровское – попадание ракеты. Две женщины убиты, продолжается разбор завалов... Повреждены дом культуры, школа, жилые дома. Мои соболезнования родным и близким погибших", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, "будет еще больше консолидации мира для защиты" и "еще больше стремления справедливого наказания России за все преступления этой войны".

"И такое наказание будет", – резюмировал президент Украины.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/659109612463075/

Контекст:

С понедельника войска страны-агрессора выпустили 70 ракет и почти 90 дронов, нанося удары по югу Украины, сообщил Зеленский вечером 20 июля.

В ночь на 18 июля оккупанты выпустили по Украине шесть крылатых ракет "Калибр" и 36 ударных дронов Shahed. ПВО сбила шесть ракет и 31 дрон-камикадзе. В Одессе обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина.

В ночь на 19 июля в результате ракетной атаки пострадал девятилетний ребенок, всего были ранены 10 человек. В двух районах города повреждены дома. Повреждения получила зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков в портах.

Ночью 20 июля российские захватчики атаковали Одесскую и Николаевскую области. По данным Воздушных сил ВСУ, под удар попали порты, причалы, жилые дома и торговые сети в Николаеве и Одессе. Враг выпустил 19 дронов Shahed-136/131 и 19 ракет разного типа ("Оникс", Х-22, "Калибр", "Искандер-К"), украинским военнослужащим удалось уничтожить 18 воздушных целей. В Николаеве оккупанты попали в жилой дом, по последним данным, два человека погибли и 19 ранены. В Одессе – один погибший и восемь пострадавших, зафиксирован прилет по складам в Одесской области.

Ночью 21 июля оккупанты нанесли удар по Одесской области "Калибрами", обстрелу подвергся терминал с зерном одного из предприятий области. Пострадали два человека.

Теги: Россия, Одесская область, Черниговская область, Владимир Зеленский, преступление, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, Торецк, ребенок, погибшие, ранение, обращение, российские оккупанты, убитые
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