Зеленский: С начала недели только в Одесской области от российского террора пострадало более 20 человек. Будет ответ

"Сегодня же российские ракеты и дроны снова били по Одессе, по нашим южным районам. Всего с начала недели только на территории Одесской области от российского террора пострадало более 20 человек. Среди них двое детей. Только абсолютное зло может наносить такие удары. Будет ответ", – сказал глава государства.
Кроме того, страна-агрессор Россия сегодня убила еще двоих детей в Донецкой области, добавил Зеленский.
"Удар российской артиллерии по поселку Дружба, Торецкая община Донецкой области. Погибли девочка 2007 года рождения и мальчик 2013-го. Черниговская область, поселок Гончаровское – попадание ракеты. Две женщины убиты, продолжается разбор завалов... Повреждены дом культуры, школа, жилые дома. Мои соболезнования родным и близким погибших", – подчеркнул президент.
По словам Зеленского, "будет еще больше консолидации мира для защиты" и "еще больше стремления справедливого наказания России за все преступления этой войны".
"И такое наказание будет", – резюмировал президент Украины.
С понедельника войска страны-агрессора выпустили 70 ракет и почти 90 дронов, нанося удары по югу Украины, сообщил Зеленский вечером 20 июля.
В ночь на 18 июля оккупанты выпустили по Украине шесть крылатых ракет "Калибр" и 36 ударных дронов Shahed. ПВО сбила шесть ракет и 31 дрон-камикадзе. В Одессе обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина.
В ночь на 19 июля в результате ракетной атаки пострадал девятилетний ребенок, всего были ранены 10 человек. В двух районах города повреждены дома. Повреждения получила зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков в портах.
Ночью 20 июля российские захватчики атаковали Одесскую и Николаевскую области. По данным Воздушных сил ВСУ, под удар попали порты, причалы, жилые дома и торговые сети в Николаеве и Одессе. Враг выпустил 19 дронов Shahed-136/131 и 19 ракет разного типа ("Оникс", Х-22, "Калибр", "Искандер-К"), украинским военнослужащим удалось уничтожить 18 воздушных целей. В Николаеве оккупанты попали в жилой дом, по последним данным, два человека погибли и 19 ранены. В Одессе – один погибший и восемь пострадавших, зафиксирован прилет по складам в Одесской области.
Ночью 21 июля оккупанты нанесли удар по Одесской области "Калибрами", обстрелу подвергся терминал с зерном одного из предприятий области. Пострадали два человека.