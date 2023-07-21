Зеленский: С начала недели только в Одесской области от российского террора пострадало более 20 человек. Будет ответ

Cправедливое наказание России за все преступления войны в Украине будет, отметил Зеленский Фото: EPA

"Сегодня же российские ракеты и дроны снова били по Одессе, по нашим южным районам. Всего с начала недели только на территории Одесской области от российского террора пострадало более 20 человек. Среди них двое детей. Только абсолютное зло может наносить такие удары. Будет ответ", – сказал глава государства.

Кроме того, страна-агрессор Россия сегодня убила еще двоих детей в Донецкой области, добавил Зеленский.

"Удар российской артиллерии по поселку Дружба, Торецкая община Донецкой области. Погибли девочка 2007 года рождения и мальчик 2013-го. Черниговская область, поселок Гончаровское – попадание ракеты. Две женщины убиты, продолжается разбор завалов... Повреждены дом культуры, школа, жилые дома. Мои соболезнования родным и близким погибших", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, "будет еще больше консолидации мира для защиты" и "еще больше стремления справедливого наказания России за все преступления этой войны".

"И такое наказание будет", – резюмировал президент Украины.