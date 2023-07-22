В Луганской области оккупанты из мотострелкового полка из-за больших потерь и дефицита боеприпасов хотят вернуться в РФ – Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ заявили о низком уровне морально-психологического состояния у подразделения оккупантов в Луганской области Фото: ЕРА

"В подразделениях мотострелкового полка оккупантов, который участвует в боевых действиях в районе Первомайского Луганской области, российские военнослужащие имеют низкий уровень морально-психологического состояния. Установлено, что основными факторами, которые негативно влияют на него, являются большие потери в живой силе во время ведения боевых действий, несвоевременное обеспечение оккупантов боеприпасами и неопределенность со сроками пополнения личного состава подразделений, понесших боевые потери", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, количество желающих покинуть свои подразделения и выбыть из районов ведения боевых действий постоянно растет.