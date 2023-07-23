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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за минувшие сутки нанесли по территории Украины четыре ракетных и 58 авиационных ударов – Генштаб ВСУ

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За сутки враг совершил 81 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам
За сутки враг совершил 81 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли по территории Украины четыре ракетных удара. Об этом 23 июля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также враг нанес 58 авиационных ударов и совершил 81 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Все пять дронов-камикадзе Shahed, выпущенные противником, были сбиты.

В результате атак со стороны российских захватчиков есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушены жилые дома и другая инфраструктура.

"Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02mgJqhCpr3VKQNFsFVQoXpUtoXuNGNrnGfQatH9TysTSKnRD2e2qaw6WLnrJ3WfSTl

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, страна-агрессор Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз

Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр". Самая массированная за последнее время атака с помощью дронов состоялась в ночь на 20 июня. Оккупанты атаковали Украину 35 дронами Shahed, украинские военнослужащие сбили 32 из них.

После 17 июля, когда Россия отказалась от продления "зерновой инициативы", она ежедневно наносит удары по южным регионам Украины, атакует портовую и логистическую инфраструктуру.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, обстрелы, ракеты, инфраструктура, российские оккупанты
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