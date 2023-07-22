Оккупанты обстреляли Двуречную, есть погибший и раненый – Офис генпрокурора

"22 июля около 15.00 российские военные обстреляли поселок Двуречная Купянского района. Погиб 45-летний мирный житель. Также получил ранение 60-летний мужчина. Он госпитализирован", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".

Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.