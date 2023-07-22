В Харьковской области за сутки ранения получил один человек, оккупанты атаковали регион из С-300 – ОВА

В районе сел Морозова Долина и Лемещино Богодуховского района в результате минометных обстрелов горело поле с пшеницей.

По селу Благодатовка Купянского района враг нанес удар ракетой С-300. Обошлось без разрушений и пострадавших.

В Волчанске вражеским обстрелом поврежден частный дом, там произошел пожар.

В поселке Великий Бурлук Купянского района в результате обстрела ранения получил 30-летний мирный житель, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Помимо этого, накануне около 11.40 в районе села Турово Богодуховского района на взрывоопасном предмете подорвался трактор на дистанционном управлении. Обошлось без пострадавших.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".

Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.